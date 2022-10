Un nuovo inizio. Luca Bernardi partecipa alle ultime tre gare stagionali nel Mondiale Supersport, in sella alla Ducati Panigale V2 955 del CM Racing Team. Il pilota sammarinese torna a correre in una categoria in cui aveva raccolto grandi soddisfazioni in passato. Nel 2021 era salito cinque volte sul podio poi purtroppo era stato frenato da un grave incidente a Magny Cours ed aveva dovuto saltare le ultime cinque gare stagionali. Durante l’inverno si era sottoposto ad una lunga riabilitazione per essere al via del Mondiale Superbike 2022.

Luca Bernardi non ha mai gareggiato sulla Panigale V2 e non ha percorso neppure un giro sul circuito di San Juan Villicum, in Argentina così come non ha corso in Indonesia ed Australia dove si svolgeranno gli ultimi round stagionali. E’ tutto nuovo dunque per il ventunenne del Moto Club Titano: moto e circuiti. Luca dovrà imparare tutto molto in fretta ma la determinazione non gli manca così come la sete di riscatto dopo una stagione in salita in sella alla Ducati del Team Barni nel Mondiale Superbike. Durante l’anno era stato operato alla schiena ma ora sta bene: vuole dimostrare il suo valore e rilanciarsi in prospettiva 2023.

Le prove del venerdì gli serviranno per conoscere la moto ed imparare la pista poi cercherà di esprimere il suo potenziale.

Orari Supersport:

Venerdì dalle 14.30 alle 15.15 FP1 e dalle 19.00 alle 19.45 FP2. Sabato dalle 16.25 alle 16.45 Superpole e alle 18.30 scatterà Gara 1 di 19 giri. Domenica dalle ore 15.25 – 15.40 il Warm up e alle 18.30 il via di Gara 2 di 19 giri.

