Superbike Aragon: orari TV e streaming Prove Libere, Superpole e Gare

Il Mondiale Superbike 2021 prende il via ad Aragon dal 21 al 23 maggio. Programma e orari TV e streaming su Sky e TV8 di Prove Libere, Superpole e Gare.

Il Mondiale Superbike 2021 prende finalmente il via sul circuito Motorland di Aragon. La Kawasaki Ninja di Jonathan Rea parte da favorita dopo i numeri siglati nei test prestagionali, ma FMI e Dorna hanno deciso a tre giorni dalla partenza di limitare i giri per creare maggior equilibrio in pista. Ancora una volta si cerca di frenare il Cannibale in ogni modo, ma il nordirlandese assicura battaglia per la conquista del suo settimo titolo consecutivo.

La Ducati già nella stagione 2020 ha provato a dare filo da torcere con Scott Redding, che si candida a principale antagonista. Il britannico ha preso confidenza con le gomme Pirelli, la V4R e i tracciati ed è pronto a primeggiare in un campionato dove al debutto ha chiuso 2°. Ma Redding dovrà fare i conti non solo con gli avversari delle altre case, ma anche con la concorrenza interna. Michael Rinaldi sarà con la Rossa ufficiale, Chaz Davies “declassato” nel team GoEleven conterà sul supporto della Ducati e sulla sua grande esperienza. E infine Tito Rabat che arriva direttamente dalla MotoGP.

In casa Honda si attende la “rinascita” di Alvaro Bautista, con una nuova CBR1000RR-R sicuramente cresciuta durante l’inverno. Yamaha schiera due giovani promesse del calibro di Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli, al suo secondo anno in top class. Occhi puntati anche sulla Bmw, con la M1000RR nelle mani di Tom Sykes e dell’olandese Van der Mark

L’intero programma del GP di Aragon sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport MotoGP e in streaming su SkyGo Now TV. Le due gare della prima tappa Superbike 2021 si vedranno anche in chiaro su TV8, la Superpole Rac3 in differita. Sul nostro sito Corsedimoto potrete seguire la diretta con commenti, analisi, highlights di qualifiche, gare e approfondimenti gratuitamente.

Il programma Superbike su Sky

Venerdì 21 maggio

09:45 – 10:15 SSP300, FP1

10:30 – 11:15 SBK, FP1

11:25 – 12:10 SSP, FP1

14:15 – 14:45 SSP300, FP2

15:00 – 15:45 SBK, FP2

16:00 – 16:45 SSP, FP2

Sabato 22 maggio 2021

09:00 – 09:30SBK, FP3

09:45 – 10:05 SSP300, Superpole

10:25 – 10:45 SSP, Superpole

11:10 – 11:25 SBK, Superpole

12:45 SSP300, Gara 1

14:00 SBK, Gara 1

15:15 SSP, Gara 1

Domenica 23 maggio 2021

09:00 – 09:15 SBK, Warm up

09:25 – 09:40 SSP, Warm up

09:50 – 10:05 SSP300, Warm up

11:00 SBK, Superpole Race

12:30 SSP, Gara 2

14:00 SBK, Gara 2

15:15 SSP300, Gara 2

Il programma Superbike su TV8

Sabato 22 maggio

14.00 SBK, Gara 1

Domenica 23 maggio

13.00 SBK, Superpole Race (differita)

14.00 SBK, Gara 2