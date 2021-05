MotoGP, Maverick Vinales: fiocco rosa nel box del Mugello

Alti e bassi per Maverick Vinales nella prima parte della stagione MotoGP 2021. Al Mugello avrà una marcia in più: il pilota Yamaha diventa papà.

Per Maverick Vinales l’inizio di campionato MotoGP è contrassegnato da alti e bassi. 1-5-11-7-10 i piazzamenti nelle prime cinque gare. A Le Mans ha guadagnato la prima fila nelle qualifiche sull’asciutto, ma la partenza resta un tallone d’Achille e ora si aggiunge il bagnato. “Sull’asciutto sono tornato al mio massimo livello – commenta il pilota di Roses -. In condizioni normali avrei imposto il mio ritmo, avrei imposto il mio ritmo. Ma ho sbagliato alla curva nove, ho perso Marc [Marquez], Fabio [Quartararo] e Miller“.

In condizioni semi-bagnate la Yamaha M1 riscontra ancora qualche problema, meglio sul full wet. Eppure Fabio Quartararo ha conquistato un podio quasi miracoloso, sembrava stesse guidando un’altra moto. Sarà forse l’anno della consacrazione da campione del mondo di MotoGP? Bisogna fare prima i conti con le Ducati. “Penso che Fabio avesse più coraggio quando ha piovuto e correva con le slick. Ho perso più di 20 secondi e non ho avuto più problemi con la moto. Ho lasciato troppo spazio e poi ho sofferto troppo. Questo era il problema, è stato un mio errore“. Vinales ammette la sua porzione di responsabilità e rischia di intessere un’altra stagione di alti e bassi.

E la prossima gara non si prospetta per niente facile. Al Mugello il lungo rettilineo sarà un punto debole per le Yamaha. “Dobbiamo svegliarci e dare il massimo, perché possiamo fare grandi cose… Non siamo molto fortunati al momento. Abbiamo il livello e la velocità. Crediamo in noi stessi. Verrà il momento in cui lotteremo in ogni gara e ne vinceremo molte“. Intanto per Maverick Vinales c’è una grande novità in vista del GP d’Italia. “Sarò padre per la prima volta al Mugello“. Sarà il terzo pilota MotoGP a diventare genitore insieme ai fratelli Espargarò. E prossimamente anche Alex Rins sarà genitore.

Foto: Getty Images