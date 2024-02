Superbike, Andrea Locatelli: con Tom O’Kane la svolta finale?

Molti guardano il box Yamaha soprattutto per Jonathan Rea, sei volte campione del mondo e nuovo arrivato, ma c’è un Andrea Locatelli che zitto zitto sta cercando di lavorare per giocarsi dei risultati importanti nel 2024. È al quarto anno sulla R1 ed è ancora alla ricerca della sua prima vittoria in Superbike. L’arrivo di un altro compagno fortissimo, dopo le stagioni con Toprak Razgatlioglu, è di ulteriore stimolo a migliorarsi.

Superbike, test Portimao: il bilancio di Locatelli

Il pilota lombardo è apparso molto sereno al termine del test in Portogallo: “Il secondo giorno è stato interessante – ha dichiarato al sito ufficiale WorldSBK – perché abbiamo fatto un grande miglioramento, in particolare nel long run. Abbiamo svolto un ottimo lavoro. Ho sempre avuto un buon feeling con la moto, che era il punto principale, e abbiamo lavorato per essere pronti a Phillip Island. Questa era la cosa più importante per noi. Vedremo cosa succederà, perché è una pista strana, però penso che tra Jerez e Portimao abbiamo fatto un lavoro importante e ho tanta fiducia“.

A Portimao tutto è filato liscio, il lavoro svolto è stato incisivo e lo ha reso particolarmente felice: “Abbiamo fatto un long run impressionante – ha spiegato – perché abbiamo fatto dei buoni tempi in tutti i giri. Siamo migliorati tanto, tutto ha funzionato bene in questo test e devo essere felice. Non vedo l’ora di correre il primo round“.

Loka pronto a lottare da Phillip Island

Locatelli ha un nuovo capotecnico, Tom O’Kane, arrivato dopo che Andrew Pitt si è trasferito nel lato box di Rea. Sembra già essere scattato un buon feeling tra loro: “Abbiamo cambiato tante cose nel modo di lavorare. Tutto sembra positivo e abbiamo trovato un po’ di cose interessanti, lui sta capendo la moto. Per lui è stato il primo test con me e la R1, ha imparato molto perché era tutto nuovo per lui. Abbiamo fatto un lavoro eccellente. Tutto sembra più chiaro, penso che faremo un altro step e poi cercheremo di finalizzare tutto nelle gare“.

Infine, il rider del team Pata Prometeon Yamaha è stato interpellato su Razgatlioglu e Bulega, coloro che hanno chiuso davanti a tutti nella classifica finale all’Autodromo Internacional do Algarve: “Conosciamo bene Toprak, è sempre un pilota veloce e sicuramente lotterà con noi. Sicuramente ha impressionato anche Bulega con i tempi veloci che ha fatto, però non sappiamo come ha lavorato per prepararsi alle gare, che sono diverse. Non ho guardato molto gli altri piloti, perché non sappiamo mai che tipo di lavoro fanno, soprattutto con le gomme. Ci siamo focalizzati sul nostro lavoro e in Yamaha siamo felici di quello che abbiamo fatto. Vedremo cosa succederà nel primo round, penso che saremo pronti per lottare“.

Foto: Yamaha Racing