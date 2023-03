Uno dei piloti più soddisfatti dopo i primi due round del campionato Superbike 2023 è senza dubbio Andrea Locatelli. Tra Australia e Indonesia ha conquistato tre podi e ha sempre chiuso le gare in top 5. Un inizio davvero incisivo da parte del 26enne lombardo, desideroso di fare un salto di qualità al suo terzo anno nella categoria.

Il suo contratto con Yamaha scade a fine anno e per meritare il rinnovo è fondamentale fare risultati di un certo livello. Nel team “satellite” GYTR GRT ci sono due rookie molto ambiziosi come Remy Gardner e Dominique Aegerter che sognano di prendere il suo posto nel 2024, anno nel quale vedremo se Toprak Razgatlioglu sarà ancora nel Mondiale SBK in sella alla R1 oppure se correrà altrove.

Superbike, Andrea Locatelli felice delle prime gare

Locatelli al termine del round in Indonesia si è detto particolarmente felice di come è andata al Mandalika International Street Circuit (3° in Gara 1, 2° in Superpole Race e 5° in Gara 2): “Un altro grande weekend e con due podi conquistati. Purtroppo in Gara 2 ho perso la chance perché sono ripartito indietro dopo la bandiera rossa. In generale sono contento, siamo stati veloci e abbiamo ottenuto buoni risultati. Sono orgoglioso di me stesso e della squadra. Il team mi ha dato una moto davvero buona con la quale poter spingere e stare davanti“.

Il pilota del team Pata Yamaha Prometeon è soddisfatto della competitività avuta nei primi appuntamenti di questo Mondiale Superbike 2023, però non vuole accontentarsi e punta a rimanere nelle posizioni top: “Dobbiamo guardare avanti e cercare di ottenere qualcosa in più. Possi imparare delle cose dai weekend a Phillip Island e Mandalika. Non avrei mai immaginato di iniziare così. Siamo felici, stiamo lavorando davvero bene. Vediamo cosa succede nel resto della stagione“.

SBK, Loka cerca costanza

Sicuramente essere al terzo anno con la stessa moto e con la stessa squadra sono di aiuto a Locatelli. Ma anche la presenza di un compagno forte come Razgatlioglu e in generale di una griglia molto competitiva sono fattori che lo stimolano a migliorare. Vuole dimostrare di meritare fiducia dal team ufficiale Yamaha WorldSBK anche per il 2024. Intanto è terzo nella classifica generale con 70 punti, 5 in meno di Toprak.

Ovviamente Loka è concentrato su sé stesso, però coni suoi risultati ha comunque lanciato dei messaggi chiari anche a quei piloti che vorrebbero la sua sella. Normale attendersi che Gardner e Aegerter con il passare delle gare prendano sempre più confidenza con la R1 e riescano a conquistare piazzamenti migliori, ma il campione del mondo Supersport 2020 punta ad avere la costanza dei primi round. Se continuerà così, il rinnovo del contratto diventerà quasi una formalità.

Foto: Yamaha Racing