MotoGP, Alex Rins: la ricetta per diventare campione del mondo

Dopo un lungo capitolo MotoGP durato sei anni, sempre e solo con la Suzuki, Alex Rins ha inaugurato una nuova avventura con Honda. Nel giorno della presentazione del team LCR di Lucio Cecchinello, il pilota spagnolo compone metaforicamente pezzo dopo pezzo la sua RC213V. Con cinque vittorie e dodici podi credere nel titolo mondiale è un diritto e dovere e il caloroso ambiente della squadra satellite sarà un punto a suo favore.

Alex Rins riparte con la Honda

Si lascia alle spalle la GSX-RR, una moto solida ed equilibrata, per provare a domarne una irrequieta e costellata di dubbi tecnici. A Valencia e Sepang ha cominciato la fase di adattamento, a disposizione ancora due giorni di test preseason a Portimao, prima di cominciare a fare sul serio. Alex Rins ha assicurato che in questo momento l’obiettivo continua ad essere il trono iridato. “Per essere un campione devi lavorare sodo, circondarti di bravi professionisti, lottare, lavorare a casa, avere la tua famiglia e tenere tutto sotto controllo“. Arriva ai nastri di partenza con una grande maturità, fisica e psicologica, imparando a gestire la pressione e seguendo una rigorosa dieta vegetariana. “Soprattutto negli ultimi anni ho fatto un grande passo avanti mentalmente, per essere calmo e gestire ogni situazione“.

Obiettivo titolo MotoGP

Nella sua settima stagione in MotoGP dovrà fare i conti anche con la novità delle Sprint Race. Ai tempi della Suzuki il giro secco era un tallone d’Achille, un fattore su cui bisognerà focalizzarsi. Il suo punto di forza “potrebbe essere la perseveranza“, ha aggiunto Alex Rins durante la presentazione ufficiale della squadra. “Cerco di lavorare sodo fin dall’inizio. Già dal venerdì provo a studiare il circuito, con i dati degli anni precedenti, sto con i miei ingegneri per capire la moto e tutti i segreti di quel circuito“. Sabato 11 marzo ritornerà sulla Honda per l’ultimo test Irta sul circuito dell’Algarve e provare gli ultimi aggiornamenti che gli ingegneri HRC gli metteranno a disposizione. Le intenzioni sono molto chiare: “Voglio essere campione del mondo“.