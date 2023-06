Superbike, Alvaro Bautista imbattibile: “Rischio di più se vado lento”

Alvaro Bautista da applausi. Dopo Gara 1 di sabato, oggi a Misano si è preso anche Superpole Race e Gara 2. Se nella sprint race ha avuto anche un po’ di fortuna (bandiera rossa per l’incidente Petrucci-Lecuona), invece nell’ultima manche ha totalmente dominato. Al traguardo è arrivato con 8″4 di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, che precede di 86 punti nella classifica generale. Il titolo sembra nelle sue mani, difficile immaginare che possa perderlo.

Superbike Misano, Bautista in controllo con la Ducati

Bautista ha il morale alle stelle dopo un weekend che lo ha portato a mettere a segno un’altra tripletta: “Sono felice. Per me la cosa importante è sentire che posso fare tutto con la mia moto. Il feeling è fantastico e i risultati sono la conseguenza di tutto. Mi sento solido e in fiducia, voglio mantenere queste sensazioni“.

All’inizio di Gara 2 si è anche ritrovato terzo per un breve lasso di tempo, però ha mantenuto la consueta freddezza e ha ricostruito la sua leadership senza affanni particolari: “Toprak ha avuto una buona partenza – racconta – e poi anche Michael mi ha passato perché avevo frenato molto presto. Sono rimasto calmo, sapevo di avere un grande passo. Le condizioni della pista erano simili a quelle di ieri, sapevo quanto avrei potuto spingere. Nei primi due giri ho tenuto il ritmo senza dare il massimo. Poi mi sono messo in testa per evitare di avere davanti qualcuno che mi facesse cambiare linee o stile di guida. Per me è meglio. Il setup della nostra moto è impostato dalle libere per fare passo. Bisogna essere precisi in questo”.

L’approccio di Alvaro alle gare è molto chiaro: “Se posso mettermi davanti e fare il mio ritmo per me è l’ideale, così mi sento al sicuro e posso essere più veloce. Sono stato molto costante e ho preso vantaggio. Rischio di più se cerco di andare 3-4 decimi più lento rispetto a quando spingo. È un po’ strano, però questo setup mi piace“.

Test MotoGP in arrivo

Successivamente il pilota del team Aruba Racing Ducati ha spiegato perché nella Superpole Race ha preferito montare la SCX rispetto alla SCQ: “Ho usato un compound diverso dagli altri, la SCX, perché mi sono trovato bene nel warmup. Ho scelto questa gomma perché aveva un calo minore della SCQ, ho preferito avere qualcosa alla fine. Di solito uso una più morbida degli altri, invece oggi è successo l’opposto. La decisione delle gomme non dipende dal peso o dall’altezza, bensì dal setup della moto e da come guidi. Quando scelgo un pneumatico più morbido non è a causa della mia leggerezza, ma per via del setup e del mio stile”.

Bautista conferma che a breve proverà la Ducati MotoGP: “Nei prossimi giorni Ducati mi dirà qualcosa, succederà davvero presto“.

Foto: Silvio Tosseghini