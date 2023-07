SBK, Aegerter sogna il team ufficiale Yamaha: “Non so cosa decideranno”

Dominique Aegerter è, dopo Danilo Petrucci, il migliore dei debuttanti nel Mondiale Superbike 2023. Ci sono solo 16 punti a separare il due volte campione del mondo Supersport dall’italiano, la sfida per essere il top rookie è apertissima.

Il pilota svizzero ha avuto un calo di risultati nei recenti round a Donington Park e a Imola. Non è riuscito a chiudere nessuna gara in top 10 e certamente punta a riscattarsi nell’appuntamento in arrivo a Most. Anche se sta vincendo il confronto interno al team GYTR GRT Yamaha con Remy Gardner (+22 in classifica), però non si accontenta.

Superbike, Aegerter fa il bilancio della stagione

Aegerter spera di migliorare dalla Repubblica Ceca in poi, ma nel complesso è contento di come sta andando il suo primo campionato Superbike: “Il 2023 è iniziato bene – ha dichiarato a WorldSBK.com – e abbiamo fatto delle ottime gare, con alcune sessioni di Superpole molto veloci. Abbiamo anche ottenuto dei piazzamenti in top 5. Ci sono state anche nelle gare nelle quali abbiamo faticato un po’ ad essere dove volevamo, ma penso che nel complesso ci stiamo comportando molto bene. L’obiettivo per il resto della stagione è migliorare in ogni gara. Vorrei salire sul podio, è un obiettivo importante e in alcune gare non eravamo così lontani. Cercherò di essere il migliore pilota indipendente e anche il migliore Yamaha a volte“.

Il pilota svizzero punta a progredire, ma è abbastanza soddisfatto delle performance avute finora. Chiaramente vuole evitare di rimanere fuori dalla top 10 come è avvenuto nelle recenti gare, però anche questo fa parte del processo di apprendimento di un campionato che è diverso dalla Supersport in cui dominava.

Team ufficiale Yamaha? Morbidelli prima scelta

La decisione di Toprak Razgatlioglu di firmare per BMW ha lasciato libero un posto nel team Pata Yamaha Prometeon. Si tratta di una sella abbastanza ambita e anche lo stesso Aegerter la vorrebbe. Tuttavia, è Franco Morbidelli il nome in cima alla lista dei preferiti. Se non dovesse trovare posto in MotoGP, nel 2024 il pilota romano farà il salto in Superbike.

Aegerter non si fa illusioni e sarebbe già contento di continuare con l’attuale squadra: “Sono felice di correre con il team GRT Yamaha. Il mio futuro è ancora poco chiaro. Credo di essermi comportato bene e di avere la possibilità di continuare nel WorldSBK. Vorrei restare con Yamaha. C’è un posto nel team ufficiale e molti vogliono vogliono sostituire Toprak. Correre in una squadra ufficiale sarebbe molto bello, ma non so cosa decideranno. Posso solo concentrarmi sui miei obiettivi e la mia guida“. Non rimane che attendere.

Foto: GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team