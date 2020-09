Superbike Teruel, Chaz Davies: “Uno step per lottare per la vittoria”

Chaz Davies verso il Teruel Round con un obiettivo: la prima vittoria stagionale. "Manca ancora qualche dettaglio per essere al top."

Un nuovo round Superbike ad Aragón può rivelarsi molto utile per Chaz Davies. Il pilota Aruba Ducati infatti non è andato troppo lontano dal primo successo stagionale, ma certo è mancato ancora qualcosa. Il Teruel Round di questo fine settimana potrebbe permettere al gallese di trovare qualche risposta in più, in modo da riuscire a lottare costantemente al top. E guardare con un po’ di fiducia in più al futuro…

Lo scorso evento Mondiale si è chiuso con un doppio piazzamento sul podio su quello che è senza dubbio uno dei suoi tracciati preferiti. Lo dicono le sette vittorie conquistate in passato, cinque di queste in sella ad una Ducati. Si riparte da questo e da quanto fatto pochi giorni fa per compiere ulteriori passi avanti, in modo da riuscire così a lottare con maggiore costanza per le prime posizioni. Senza dimenticare che serve anche una Superpole migliore.

“Il primo weekend è stato solido” ha dichiarato. “Purtroppo la qualifica [9°, ndr] non ci ha consentito di partire nelle prime posizioni, costringendomi a spingere molto all’inizio. Le sensazioni sono buone ma è chiaro che ci manchi ancora qualche dettaglio per essere al top. Il team sta lavorando molto anche in diretto contatto con Ducati a Borgo Panigale per produrre quello step che possa permetterci di lottare per la vittoria.”