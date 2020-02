Superbike, svelata la Kawasaki 2020 di Rea e Lowes

Jonathan Rea e Alex Lowes presentano a Barcellona la nuova Ninja ZX-10RR con cui daranno l'assalto al titolo Superbike 2020.

È il giorno della presentazione del team Kawasaki campione del mondo di Superbike. Jonathan Rea e Alex Lowes prendono la parola nella grande giornata dei team MotoGP per svelare la livrea della Ninja ZX-10RR. Il pentacampione nordirlandese darà l’assalto al sesto titolo consecutiv. A intralciargli il cammino troverà i soliti Bautista, Davies, Razgatlioglu e il neo arrivato Redding che promette battaglia. Dopo un sorprendente 2019, con un inizio di campionato tutto in salita, Rea non ha mai mollato la presa aggiudicandosi il titolo con un gap di 165 punti su Alvaro Bautista.

Nel primo test Superbike di Jerez Johnny ha chiuso al comando al termine di tre giorni sul bagnato, mentre a Portimao il team verde ha preferito non girare, dirottando verso Catalunya. Sul palco allestito presso la sede di Barcellona presente lo staff al completo della KRT. Al fianco del campione presente il suo capotecnico Pere Riba: “Jonathan è il migliore della storia ed è in splendida forma“. I due alfieri KRT, insieme sul divano di pelle nera piazzato sul palco, hanno mostrato una buona intesa. “Sarà interessante quando Alex Lowes sarà più veloce di me. Questo mi consentirà di vedere in quali aree posso migliorare“, ha dichiarato Jonathan Rea.