I 19 piloti Superbike ed i 24 piloti Supersport schierati per le foto di inizio stagione. Il round inaugurale del 2020 è ormai alle porte.

Siamo ormai alla vigilia dei primi turni del round inaugurale della stagione 2020. Non mancano le foto di rito prima del via. I 19 piloti Superbike ed i 24 piloti Supersport in posa per le immagini di inizio campionato sulla pittoresca costa australiana.

Ancora una volta il Phillip Island Grand Prix Circuit apre quella che si preannuncia un’altra stagione intensa. Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) l’uomo da battere in Superbike, Randy Krummenacher (ora MV Agusta) il campione in carica in Supersport. In entrambe le categorie non mancheranno gli agguerriti rivali (tra di loro il nostro Andrea Locatelli) pronti a togliere loro la corona iridata.

Si comincia nella notte del 28 febbraio (in Italia), per poi disputare le gare tra il 29 febbraio ed il 1° marzo. Un inizio di stagione con tanti valori interessanti in pista, qui tutti gli orari per seguire il primo round 2020.