Dopo Aragón, il Mondiale Superbike è subito a Estoril. La programmazione TV completa, diretta Sky Sport Collection e differita su TV8.

Appena archiviato l’evento ad Aragón, ecco che si va immediatamente a Estoril. Qui infatti avrà luogo il secondo dei 13 round in programma in questa stagione Superbike 2021. Jonathan Rea ci arriva da leader in campionato con due vittorie ed un secondo a referto, a precedere il compagno di box Alex Lowes (3 podi) e Scott Redding (un successo in Gara 2). Certo cercherà il riscatto anche Michael Rinaldi, autore di un esordio sottotono con Aruba Ducati. Vedremo poi che farà anche Yamaha, che ha lasciato il MotorLand con un podio per Toprak Razgatlioglu ed un secondo per l’alfiere GRT Garrett Gerloff. Conferme o qualche sorpresa in Portogallo?

Le highlights su Corsedimoto

Il nostro sito proporrà per tutta la stagione le immagini del Mondiale Superbike. Highlights di qualifiche, gare e approfondimenti con la qualità video top di Sky, visibile per tutti gratis. A causa della concomitanza con la MotoGP al Mugello, la pay tv offrirà agli abbonati le dirette di libere, qualifiche e gare Superbike su Sky Sport Collection. TV8 invece passerà in differita solo le tre gare della classe regina, appunto per la sovrapposizione col Motomondiale.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Gli orari di venerdì 28 maggio

11:30-12:15 WorldSBK – FP1 (diretta Sky Sport Collection)

12:30-13:10 WorldSSP – FP1

16:00-16:45 WorldSBK – FP2 (diretta SKY Sport Collection)

17:00-17:45 WorldSSP – FP2

Gli orari di sabato 29 maggio 2021

10:00-10:30 WorldSBK – FP3

11:25-11:45 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

12:10-12:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport Collection)

15:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection, 16:15 differita TV8)

16:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport Collection)

Gli orari di domenica 30 maggio 2021

10:00-10:15 WorldSBK – Warm up

10:25-10:40 WorldSSP – Warm up

12:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport Collection, 16:00 differita TV8)

13:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection)

15:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport Collection, 17:00 differita TV8)

Foto: WorldSBK