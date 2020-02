Motul rimane lo sponsor principale del Mondiale Superbike. Estesa la collaborazione anche con Ducati Motocorsa e Pata Yamaha.

Continuerà anche quest’anno la collaborazione tra Motul ed il Mondiale Superbike. Per il quinto anno consecutivo quindi la dicitura rimarrà invariata, ovvero Motul FIM Superbike World Championship. Un terreno ideale per la società francese di lubrificanti per mostrare a livello internazionale la validità di tutti i suoi prodotti.

La partnership però si estende anche di più, con due team importanti. Parliamo di Ducati Motocorsa Racing, che schiera Leandro Mercado e la nuova Panigale V4R. C’è anche il team Pata Yamaha con il fresco Rookie of the Year ed astro nascente Toprak Razgatlıoğlu, pronto a stupire con la casa dei tre diapason.