Il nostro sito sfiora i 3 milioni di accessi nel periodo 20 dicembre-19 gennaio, cioè senza alcun evento in pista. Da quattro mesi Corsedimoto è leader del settore "racing"

Corsedimoto continua l’ascesa confermandosi secondo sito specializzato in Italia, e leader del settore “racing”. Nel periodo 20 dicembre-19 gennaio ha registrato 2,90 milioni di accessi, per un totale di circa un milione di lettori unici e 3,5 milioni di pagine consultate. La testata diretta da Paolo Gozzi, partner di Gazzetta Motori, consolida il secondo posto in una classifica che non ha riservato cambiamenti rispetto ai trenta giorni precedenti. Secondo le rilevazioni dell’agenzia specializzata Similarweb, la piattaforma più letta in italia è ancora Moto.it con 3,77 milioni di accessi. Corsedimoto è da quattro mesi consecutivi il sito “all racing” più seguito, con GPOne.com al terzo posto della graduatoria, con 1,72 milioni, di cui il 67% realizzato da utenti italiani.

SITI PIU’ LETTI A DICEMBRE

Moto.it 3,77 milioni

Corsedimoto 2,90 milioni

GPOne.com 1,72 milioni (Italia 67%, estero 33%)

Motociclismo.it 1,07 milioni

DueRuote.it 935K

InSella.it 693 K

Inmoto.it 267K

Motoblog.it 225K

Red-Live.it 195K

Motosprint.corrieredellosport.it 255K

I SITI DI MOTORI GENERALISTI

Leggero calo per le piattaforme “motori generaliste”, cioè che si occupano di moto e auto. Motorionline.com registra 1,72 milioni sorpassando It.motorsport.com che si attesta su 1,51 Milioni Nel periodo di riferimento in calo Tuttomotoriweb che scende a 859K .