LIVE Superbike Aragon: diretta Gara-1 in tempo reale

LIVE Superbike Aragon Gara-1: diretta in tempo reale del primo appuntamento SBK 2020 al Motorland. Jonathan Rea e Scott redding dalla prima fila.

-10 giri: Bautista supera Baz, davanti Rea e Redding separati da pochissimi decimi.

-11 giri: Redding sorpassa Rea, 10° Caricasulo.

-12 giri: Gerloff cade in curva 5 e scivola da 8° a ultimo.

-13 giri: La top-7: Rea, Redding, Davies, van der Mark, Baz, Rinaldi, Razgatlioglu

-14 giri: Inizia la sfida Rea-Redding, Davies supera anche van der Mark ed è 3°.

-15 giri: Redding supera Lowes e si mette tra le due Kawasaki. Cade Lowes che rischia quasi di essere travolto dai piloti in arrivo dalle retrovie…

-16 giri: Record di gara per Davies che mostra un ottimo passo gara. Redding si incolla a Lowes. 8° Rinaldi.

-17 giri: Davies risale fino al 6° posto, ma Jonathan Rea inizia subito a martellare. Ultimo Melandri, cade Ponsson.

-18 giri: Non parte bene Rea che perde alcune posizioni ma si piazza secondo alle spalle di Lowes. Ma bastano poche curve e il Cannibale si piazza davanti al compagno di box. A seguire Redding, Baz e van der Mark, 6° Haslam davanti a Razgatlioglu. 8° Davies.

14:00 – Giro di ricognizione, occhio alla partenza di Redding che potrebbe sfruttare la linea interna.

13:55 – 5 minuti alla partenza, temperature leggermente più fresche del venerdì, pomeriggio ventoso ad Aragon.

13:50 – Andrea Locatelli continua ad infuriare in Supersport, oggi ha firmato la sua quarta Superpole su quattro tentativi. Per lui si prevede un salto di categoria in Yamaha per la stagione prossima.

13:45 – Tempo di mercato piloti anche per la SBK. A tenere banco è il rinnovo di Chaz Davies con Ducati. Al gallese viene proposto un ingaggio ridotto rispetto alle cifre attuali. Il rischio è che si ripeta quanto successo con Andrea Dovizioso.

Il pre-gara di Aragon

Jonathan Rea inizia subito con l’acceleratore il sabato di Superbike ad Aragon. Il pentacampione della Kawasaki ha siglato miglior crono nella FP3 e nella Superpole, la 25esima in carriera, stabilendo anche il nuovo record in 1’48″860. Nella giornata di ieri il Cannibale ha lavorato soprattutto sul setting della sua ZX-10RR firmando il miglior tempo pomeridiano con gomma usata a oltre 50°C di asfalto.

Dalla prima fila scatteranno Loris Baz (Yamaha Ten Kate) e il diretto avversario per il titolo WorldSBK Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati). Ad aprire la seconda fila c’è Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) seguito da Michael Ruben Rinaldi (Team G oEleven) e Leon Haslam (Team HRC). In terza fila l’altra Honda di Alvaro Bautista a soli 40 millesimi dal compagno di tea. Completano la terza fila Chaz Davies (Aruba.it Racing – Ducati) e Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Junior Team).

Male Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) che occuperà la 11esima piazza in griglia. Gara-1 in salita anche per Tom Sykes (BMW) che partirà 14° dopo la caduta al ‘Cavatappi’ nella Superpole. Il costruttore tedesco è l’unico a non aver girato nei test qui ad Aragon, parte quindi con un handicap rispetto agli avversari. Il primo round Superbike di Aragon prenderà il via alle 14:00 su una distanza di 18 giri. Un match importante per la classifica che vede Jonathan Rea al comando, ma con un vantaggio di appena 4 punti su Scott Redding. E con il doppio appuntamento in calendario, il MotorLand potrebbe già rivelarsi decisivo per la corsa al titolo iridato.