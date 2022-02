SBK, Alvaro Bautista: Ducati gli spedisce un regalo da 40.000 Euro

Ducati spedisce un regalo ad Alvaro Bautista ad un mese dall'inizio del Mondiale Superbike 2022. Una Panigale V4 S con kit racing da 40.000 Euro.

Ducati e Alvaro Bautista hanno tenuto un doppio test dopo la firma del contratto. Il primo a Jerez subito dopo l’ultimo round SBK in Indonesia, il secondo a Portimao agli inizi di febbraio. L’obiettivo è ritornare ad inseguire quel sogno interrotto nel 2019 quando lo spagnolo e la Casa di Borgo Panigale sono andati vicini al titolo iridato, prima che Jonathan Rea si imponesse per il quinto titolo consecutivo.

Bautista ritira il suo regalo a Madrid

Tra Ducati e Bautista il rapporto sembra rose e fiori. I vertici dell’azienda emiliana hanno scommesso su di lui nonostante le buone prestazioni di Scott Redding che nell’ultimo biennio ha ottenuto un 2° e 3° posto finale. A poco più di un mese dall’inizio della nuova stagione SBK il pilota spagnolo ha ricevuto un gradito regalo dal suo datore di lavoro: una Ducati Panigale V4 S con un kit racing del valore di 40.000 euro, capace di erogare 230 CV.

Non è certamente la Ducati Panigale V4R con cui affronterà il prossimo campionato mondiale. Ma Alvaro Bautista potrà sfruttarla per allenarsi in privato su pista e non perdere feeling con il motore Desmosedici. La moto di serie è giunta fino al concessionario più vicino al pilota, quello di Madrid, dove lo spagnolo è andato a ritirarla di persona. Ducati l’ha fornita di un pacchetto aerodinamico davvero speciale, con ali a doppio profilo più compatte e sottili che garantiscono una maggiore efficienza.

Primo bilancio dei test

Sarà un ottimo strumento di allenamento per Bautista, che ha l’obiettivo di riportare il titolo iridato Superbike in Italia. Nel primo confronto diretto con la Yamaha di Toprak Razgatlioglu e la Kawasaki di Jonathan Rea all’Algarve ha chiuso con il terzo tempo. “Mi sento molto a mio agio sulla moto. Durante i test invernali penso soprattutto a sentirmi a mio agio sulla moto e non tanto ai tempi sul giro“, ha detto Alvaro dopo l’ultimo test a Portimao. “Finora non ho corso con il mio assetto, ma con quello che la Ducati mi ha dato in base alle conoscenze della scorsa stagione. Bisogna ancora lavorarci“. Il prossimo appuntamento preseason sarà il 16-17 marzo a Misano per il suo terzo test con il team Aruba.it Racing.

“Come ho progettato il mio sogno” la magnifica autobiografia Adrian Newey, il genio F1