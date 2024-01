Sam Lowes migliora con la Panigale: “Vicino allo stile Superbike”

Sono ben 173 i giri completati da Sam Lowes nei due giorni di test a Jerez. Essendo all’esordio in Superbike, deve percorrere più chilometri possibili con la sua Ducati Panigale V4 R. Ha già annunciato di voler puntare a risultati importanti già nel primo anno, quindi è fondamentale prepararsi bene in vista delle gare che inizieranno a Phillip Island nel weekend 23-25 febbraio.

Superbike, test Jerez: il bilancio di Lowes

Il 33enne inglese, settimo al termine dell’ultima giornata, si è detto abbastanza contento del suo adattamento alla nuova moto e alle gomme Pirelli: “Sicuramente ci stiamo avvicinando allo stile WorldSBK. Devo ancora migliorare in alcuni aspetti, ma è stata una giornata davvero positiva, abbiamo fatto molti passi avanti. Abbiamo provato tante cose sulla moto, piccoli dettagli per farmi sentire più a mio agio e addarsi al mio stile di guida. Sono davvero contento del mio ritmo costante, sono stati due giorni positivi”.

Il pilota del team Marc VDS, a sua volta squadra debuttante in Superbike, sta lavorando in una buona direzione per presentarsi al via del campionato con un discreto livello di competitività. Ci sono alcune aree nelle quali ha progredito: “Sono migliorato in frenata – ha spiegato – dopo che nel primo giorno non frenavo molto bene e piegavo troppo la moto. Giovedì mi sono concentrato molto sulle uscite e sono riuscito a fare un passo avanti. Credo sia normale che io riesca a fare grandi step, perché è tutto nuovo. Dopo due giorni sento che come se fosse la mia moto“.

Pirelli SCQ da conoscere meglio

Lowes ha provato una gomma SCQ per imparare a conoscerla, dato che sarà fondamentale riuscire a sfruttarla nelle qualifiche, però deve ancora lavorarci un po’: “Nei primi due giri ho fatto un pasticcio, perché non l’avevo mai utilizzata prima. Ho fatto 1’38” al terzo giro ed è stato positivo. Se avessi potuto fare un altro giro, sarei riuscito a migliorare ancora un po’. Ora non è così importante. Ma i valori sono molto vicini nel campionato e dunque la Superpole sarà importante per tutti. Mi serve del tempo, in Portogallo ci proverò di più“.

Il fratello di Alex non era troppo interessato al giro secco a Jerez, ha lavorato soprattutto sul passo e sul feeling alla guida. Sta cercando di cucirsi addosso la sua Ducati Panigale V4 R. Nel prossimo test a Portimao (29-30 gennaio) dedicherà più tempo alla SCQ e al time attack.

Foto: WorldSBK