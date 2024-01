Superbike Test Jerez, giorno 2: Bulega top, Redding davanti a Toprak

È ufficialmente terminato il primo test Superbike del 2024. Anche in questa seconda giornata a Jerez tantissimo lavoro per team e piloti, che dopo la pausa invernale si sono tolti un po’ di ruggine per farsi trovare pronti alla nuova stagione. Decisamente in forma Nicolò Bulega, che pure oggi ha chiuso in testa e lo ha fatto stampando il nuovo record della pista in 1’37″809. Il rookie della squadra Aruba Racing Ducati ha iniziato forte, confermando la sua velocità e la volontà di impressionare già nel suo primo anno nella categoria.

Superbike, test Jerez: tempi e classifica di oggi

Alle spalle di Bulega si sono piazzati Jonathan Rea (+0″536) con la Yamaha, Scott Redding (+0″763) con la BMW del team Bonovo Action e Toprak Razgatlioglu (+0″829) con la M 1000 RR del team ufficiale ROKiT BMW. Tutti e tre hanno percorso più di 70 giri alla ricerca di miglioramenti alla guida delle loro moto. Jonny e Toprak stanno ancora lavorando sul setup e hanno provato diverse soluzioni in questi due giorni.

Quinto tempo per Andrea Iannone, che oggi ha fatto una sessantina di giri con la Ducati Panigale V4 R del team Go Eleven. The Maniac si sta impegnando al massimo in questo nuovo capitolo della sua carriera iniziato dopo la squalifica di quattro anni per doping. Percorrendo altri chilometri nei prossimi test continuerà a migliorare. Alle sue spalle la BMW M 1000 RR di Garrett Gerloff del team Bonovo Action e la Ducati di Sam Lowes del team Marc VDS. Oltre 90 giri per l’ex pilota Moto2, al debutto in Superbike e determinato a essere competitivo al più presto.

Top 10 chiusa da Remy Gardner (GRT Yamaha), Danilo Petrucci (Barni Spark Ducati) e Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha). Alvaro Bautista diciassettesimo, anche oggi non al meglio della condizione fisica e alle prese con una Ducati “zavorrata” a causa della nuova regola sul peso minimo. Davanti a lui i connazionali Axel Bassani (Kawasaki) e Michael Ruben Rinaldi (Motocorsa Ducati). Nessuno di loro ha pensato al time attack oggi, il lavoro si è concentrato sul passo e la ricerca di migliori sensazioni alla guida.

Foto: WorldSBK