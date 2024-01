MotoGP, la tecnica: Aprilia deposita il brevetto sull’effetto suolo! Cosa farà Honda?

di Marc Seriau/paddock-gp

Aprilia ha appena depositato diversi brevetti interessanti che riguardano l’aerodinamica della MotoGP. Hanno il doppio merito di rispondere ad alcune domande e di creare dubbi ad altri…

Quello di cui parliamo oggi è il frutto del lavoro di Marco de Luca, ingegnere che ha lavorato presso Lamborghini, Mercedes AMG e McLaren. Questo prima di assumere nel 2019 la carica di capo del dipartimento responsabile della progettazione del telaio della RS-GP. Oltre che dello sviluppo aerodinamico, del raffreddamento del motore, dei freni, della progettazione della presa d’aria, del sistema di scarico e del serbatoio del carburante. Insomma, un pezzo grosso!

L’interessante documento Aprilia

Il brevetto n. WO2023238025A1 è stato depositato nel giugno 2023 e accettato nel dicembre dello stesso anno. Riguarda la forma delle fiancate della RS-GP apparsa nel 2022, che tutti sospettavamo generassero effetto suolo una volta inclinata la moto. Tutto questo viene confermato chiaramente nei termini molto specifici dei brevetti di cui abbiamo notizia.

Da notare però che la casa di Noale spiega che, con una forma a V che vediamo frontalmente e un profilo alare di un aereo che possiamo osservare lateralmente, la carenatura inferiore della RS-GP crea un effetto Venturi che di fatto porta all’effetto suolo in curva. Aumenta così l’aderenza della moto “quando si affronta una curva ad alta velocità, cioè quando la moto è fortemente inclinata lateralmente e gli pneumatici tendono a perdere aderenza a causa della forza centrifuga che agisce sulla moto.”

Prendiamo atto

È quindi effetto suolo, e crea un’aderenza aggiuntiva.

Da notare per inciso che il brevetto si riferisce a diverse soluzioni già sperimentate da Honda in questo senso, più precisamente a partire dal 1995. Anch’esse a forma di V convessa ma dotate di alette laterali “vicine o a contatto con il manto stradale”, venendo così a creare una certa guarnizione aerodinamica laterale per ottenere lo stesso effetto. Questo ricorda le gonne mobili della F1 bandite nel 1981, di cui ci piacerebbe vedere i disegni…

L’effetto suolo dell’Aprilia sancito da questo brevetto solleva ora il problema della concorrenza. Se Ducati segue la propria strada con i suoi ingombranti Downwash Ducts, Honda sembra essersi fortemente ispirata alla soluzione di Noale. Il deposito di questo brevetto avrà un impatto sull’aerodinamica Honda? A priori no, poiché un brevetto riguarda solo lo sfruttamento commerciale di un concetto per una determinata durata e geolocalizzazione, ma non si sa mai…

La risposta tra qualche giorno a Sepang!

L’articolo originale su paddock-gp