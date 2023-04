Razgatlioglu, voglia di MotoGP: Yamaha prepara il piano B in Superbike

Yamaha nel 2021 è tornata a trionfare nel Mondiale Superbike grazie a un campione straordinario come Toprak Razgatlioglu, uno che ha tutto per diventare una leggenda della categoria. L’idea è quella di continuare con lui anche nei prossimi anni, ma il pilota inevitabilmente pensa anche a un eventuale passaggio in MotoGP.

Proprio di recentemente ha confessato che nel 2024 spera di correre nella classe regina del Motomondiale. La stessa Yamaha potrebbe offrirgli un posto nel team ufficiale, dove il rinnovo di Franco Morbidelli è incerto. Ma la casa di Iwata valuta anche altri nomi, a partire da Jorge Martin del team Ducati Pramac. Ci sono più opzioni sul tavolo e bisognerà vedere se verrà scelto di dare un’occasione al turco o se il futuro compagno di Fabio Quartararo sarà qualcuno già presente nel paddock della MotoGP.

Razgatlioglu tra Superbike e MotoGP

In passato Razgatlioglu ha dichiarato più volte di non avere l’ossessione di dover passare nella top class. Certamente non gli dispiacerebbe mettersi alla prova in quel campionato, però solo a condizione di disporre di un pacchetto tecnico davvero competitivo. Non gli interessa essere semplicemente presente, vuole puntare a risultati importanti.

Di recente si è sbilanciato maggiormente su questo suo desiderio di approdare in MotoGP, ma non ha alcuna certezza di riuscirci. In alternativa, rimarrebbe volentieri nel Mondiale Superbike per cercare di vincere altri titoli dopo quello del 2021.

Yamaha studia le contromosse in SBK

Toprak ha un contratto con Yamaha che scade a fine anno e, ovviamente, il team WorldSBK deve prepararsi a una eventuale sua partenza. Intanto non è escluso il rinnovo di Andrea Locatelli, che ha iniziato molto bene il 2023 e che continuando così si guadagnerà la permanenza.

L’altro posto, in caso di addio di Razgatlioglu, se lo giocano innanzitutto Dominique Aegerter e Remy Gardner della squadra GYTR GRT Yamaha. Si tratta di due campione del mondo al debutto in Superbike e che sanno di dover dimostrare di meritare una sella ancora più importante. Il loro duello è molto interessante e va seguito durante la stagione, perché potrebbe essere proprio uno di loro a sostituire il pilota turco nel 2024.

Yamaha, Dosoli sull’eventuale addio di Razgatlioglu

Andrea Dosoli, road racing manager Yamaha Motor Europe, è stato interpellato da Speedweek sull’argomento ed è stato molto chiaro sulla situazione di Razgatlioglu: “Se la MotoGP è ciò che vuole e gli viene offerta una buona opportunità, allora se la merita. Per noi sarebbe doloroso perderlo, non possiamo semplicemente sostituirlo. Nessuno è come lui. Spero rimanga, ma dobbiamo accettare la sua volontà“.

Dosoli ammette che l’ipotesi di una partenza di Toprak era già stata immaginata: “Quando abbiamo scelto i nostri sei piloti per quest’anno, abbiamo considerato anche gli scenari futuri. Prendi Gardner. Età, talento, è stato campione Moto2, ha corso in MotoGP e possiede esperienza. Si adatta bene alla Superbike. Stiamo investendo molto nei giovani, se abbiamo uno spazio disponibile vogliamo darlo a uno dei nostri prima di pensare ad altri piloti“.

Foto: Crescent Yamaha