Petrucci, in Superbike con una missione precisa: “Sarei il primo a farcela”

I primi due round del calendario Superbike 2023 sono stati molto importanti per Danilo Petrucci, che sta cercando di adattarsi a una nuova categoria nella quale deve fare i conti con diverse novità. Anche il test a Montmelò è stata una ulteriore opportunità di fare miglioramenti, anche se non era rimasto particolarmente soddisfatto al termine dei due giorni.

Comunque il valore del pilota umbro non è in discussione e con il passare delle gare prenderà sempre più confidenza con la sua Panigale V4 R e le gomme Pirelli. Il Barni Spark Racing Team si sta impegnando per metterlo nella migliore condizione possibile e anche Ducati non fa mancare il proprio supporto. Si tratta di avere un po’ di pazienza per vedere Petrux lottare stabilmente per delle buone posizioni.

Superbike ad Assen: i precedenti positivi di Petrucci in MotoGP

Petrucci finora ha accumulato 36 punti ed è sesto nella classifica generale SBK. I suoi migliori piazzamenti li ha ottenuti in Indonesia: 5° in Gara 1 e 6° in Gara 2. Nel prossimo weekend il campionato va in scena ad Assen, su una pista che lui conosce benissimo grazie ai suoi trascorsi in MotoGP. Ovviamente, correrci con la Ducati Panigale V4 R è qualcosa di diverso, lui ha tutte le intenzioni di conquistare dei buoni risultati e di lasciare l’Olanda con sensazioni ancora migliori.

Il pilota ternano ha un bel ricordo legato al TT Circuit, ovvero il secondo posto conquistato nel 2017 nella gara vinta da Valentino Rossi (la sua ultima in MotoGP). Allora guidava per il team Pramac Ducati e sul traguardo arrivò con meno di un decimo di distacco dal rivale della Yamaha. Il suo secondo migliore risultato ad Assen è la sesta posizione del 2019, quando era passato nel team ufficiale Ducati e arrivò appena dietro ai connazionali Andrea Dovizioso e Franco Morbidelli. In questo weekend è possibile che si corra su pista bagnata, una condizione che a Petrucci non dispiace.

Petrux nel WorldSBK per brillare

Il pilota del Barni Spark Racing Team ci tiene a fare bene in questa sua nuova avventura sportiva e, intervistato dal sito ufficiale del WorldSBK, non ha nascosto le sue ambizioni: “Il mio obiettivo per il 2023 è quello di divertirmi. Dopo tanti anni di gare ed esperienze, è bello essere qui e voglio divertirmi. A lungo termine vincere una gara è in cima alla lista dei desideri. Mi piacerebbe unirmi a un team ufficiale, per vedere se sono in grado di vincere il campionato. Non posso chiudere la mia carriera senza provarci. Quest’anno mi serve per capire se nel prossimo posso farcela“.

Petrux ha voglia di vincere, gare e anche il titolo. A proposito di riuscire a tornare sul gradino più alto del podio, ha ammesso di tenerci particolarmente: “Ero negli Stati Uniti per le ultime corse del MotoAmerica e stavo parlando con Ducati e Barni per trasferirmi nel Mondiale Superbike. Ho guardato su Google quali piloti sono riusciti a vincere una gara in MotoGP e una in SBK, c’erano grandi nomi. Posso essere uno di loro. Io ho vinto anche una tappa alla Dakar, potrei diventare l’unico al mondo ad aver fatto questo“. MotoGP-Dakar-Superbike, sogna di completare la tripletta.

Foto: WorldSBK