Peter Hickman wild card a Donington nel Mondiale Superbike

Le wild card d’oltremanica torneranno d’attualità nella tappa del Mondiale Superbike a Donington Park. Oltre al Campione BSB in carica Tarran Mackenzie, presenzierà all’appuntamento casalingo della serie iridata anche Peter Hickman, atteso al via con FHO Racing BMW.

WILD CARD MONDIALE SUPERBIKE PER PETER HICKMAN

Impegnato proprio con la struttura di Faye Ho nel British Superbike, Peter Hickman con questa wild card coronerà un 2022 che lo ha visto trionfare nuovamente al TT dell’Isola di Man. Tuttora detentore del giro record del Mountain Course a più di 135 mph di media, “Hicky” quest’anno ha vinto quattro gare: Superbike, Superstock, Supertwin (con Paton VAS Racing) ed il main event rappresentato dal Senior TT.

I PRECEDENTI DI HICKMAN

Per Peter Hickman il Mondiale Superbike non rappresenta una novità. Sempre a Donington corse da sostituto nel 2012 con Crescent Suzuki, esperienza ripetuta nel 2019 con la BMW ufficiale in sostituzione di Markus Reiterberger. In quest’ultima circostanza siglò il quarto crono in Superpole, ottenendo un settimo posto in Gara 1.

LE PAROLE DI HICKY

“Sono davvero entusiasta di avere questa possibilità di correre nel Mondiale. L’avevo già fatto in due distinte occasioni in passato, ma si era trattato di due sostituzioni. Questa volta correrò con la BMW del team FHO Racing con cui corro nel BSB e sarà fantastico. Dobbiamo senza dubbio lavorare per adattare la moto alle specifiche del Mondiale Superbike, elettronica in primis. Sarà un cambiamento piuttosto significativo, ma sarà interessante“.