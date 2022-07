MotoGP, Espargarò-Vinales: “Intesa perfetta, non solo per la stampa”

Con una vittoria e quattro podi nella stagione MotoGP 2022 Aleix Espargarò è il diretto inseguitore di Fabio Quartararo. Risultati oltre ogni aspettativa per il team Aprilia, certo di aver compiuto uno step in avanti nello sviluppo della RS-GP, ma mai avrebbe immaginato di essere in corsa per il titolo mondiale al giro di boa del campionato. Nove punti persi per una distrazione in Catalunya, altri punti sfumati per il contatto con Fabio Quartararo ad Assen, ma la sfortuna fa parte del gioco. Nel box di Noale Aleix e Maverick Vinales stanno creando un’intesa perfetta, che potrebbe essere l’arma in più per lo sprint finale del Mondiale.

Il rapporto tra Aleix e Maverick

Negli ultimi due round MotoGP in Germania e Olanda il nuovo arrivato ha dimostrato di aver appreso la strada che porta al podio. Fortemente voluto in squadra proprio dal connazionale Espargarò, presto potrebbero arrivare a sfidarsi per le posizioni di vertice. Ma il buon rapporto tra i due genitori è la chiave del successo. Soprattutto dopo il GP del Mugello Aleix e Maverick sono usciti in pista contemporaneamente nelle sessioni di libere. “Quando diciamo che abbiamo un buon rapporto, non lo diciamo solo per la stampa“, ha sorriso Aleix Espargaró. “Abbiamo un ottimo rapporto e lavoriamo insieme. Spesso teniamo insieme il resoconto tecnico con gli ingegneri“. Durante il week-end italiano, dove Vinales aveva perso un po’ la retta vita, “mi ha chiesto se poteva guidare dietro di me e ha completato i primi dieci minuti delle FP3 dietro di me. Abbiamo visto che la scia era di circa 10 km/h, ho usato la sua scia per vedere come sarebbe stata in gara e studiare le pressioni delle gomme“.

La seconda parte di stagione MotoGP

Ad Assen hanno festeggiato tutti insieme il podio di Vinales, il primo in MotoGP con la Aprilia RS-GP. Già al Sachsenring aveva fiutato il podio, prima che un guasto all’abbassatore posteriore mettesse fine alla sua gara anticipatamente. Nella seconda parte di Mondiale Maverick assicura che il costruttore veneto avrà massima priorità e si dice pronto ad aiutare Espargarò nella corsa al titolo. Ammesso che ci siano le possibilità di servirgli punti sul piatto d’argento. “Sta migliorando e sta facendo un buon lavoro, per il suo morale, per la squadra, per tutti“. La telemetria di Vinales inizia a rivelarsi molto utile nei week-end di gara, per analizzare quelle curve in cui riesce a fare meglio. “Nel caso ne avessi bisogno si dice pronto ad aiutarmi“, ha concluso Aleix Espargarò. “Penso che avere una squadra forte e unita per combattere contro gli altri sia sempre meglio“.