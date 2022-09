Nicolò Bulega podio francese ma la Ducati V2 non è ancora pronta

“La fortuna aiuta gli audaci”, cita il proverbio. A Magny Cours Nicolò Bulega è salito sul terzo gradino del podio grazie alla scivolata di Lorenzo Baldassarri. Nicolò, in sella alla Ducati V2, era stato autore comunque di buona gara, nonostante le difficoltà avute durante tutto il week-end francese.

“E’ stato un fine settimana abbastanza complicato – racconta Nicolò Bulega – In gara il passo dei primi era veramente veloce, erano fortissimi. Io ho cercato di rimanere attaccato al gruppo dei primi fino alla fine ma poi, quando mi sono calate le gomme, ho fatto più fatica rispetto altre gare. In ogni caso sono riuscito a conquistare un podio, anche se con un po’ di fortuna per la caduta di Baldassarri, quindi alla fine sono contento”.

Quali sono state le difficoltà principali?

“Non ho mai trovato il feeling ottimale per dire “ok la moto mi piace e posso spingere al cento per cento”. Ho corso solo due sessioni sull’asciutto perché le altre si erano svolte su pista bagnata. Non ho avuto dunque la possibilità di capire bene il circuito in condizioni normali. In gara comunque sono riuscito ad essere abbastanza veloce, ho portato a casa un terzo posto e va bene”.

Il prossimo round si correrà a Barcellona dal 23 al 25 settembre. Lì ti troverai meglio?

“Penso proprio di sì. Il circuito lo conosco bene e mi piace. Ora lavoriamo sodo ed Barcellona speriamo di essere veramente competitivi”.

