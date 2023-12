Mondiale Supersport: chi saranno i più giovani e chi i più grandi

La carica dei millennials. Su 32 piloti iscritti al prossimo Mondiale Supersport ben quindici sono nati nel nuovo millennio. Il più giovane è il thailandese Krittapat Keankum un ragazzo del 2005 che nelle ultime due stagioni ha gareggiato nella Yamaha R3 bLU cRU European Cup ed è salito diverse volte sul podio. Nel 2023 ha partecipato come wildcard al GP della Thailandia del Mondiale Moto3. In passato aveva ottenuto importanti risultati nei campionati della sua nazione. Tra i giovanissimi c’è chi parteciperà al prossimo Mondiale Supersport nel ruolo di grande favorito come Adrian Huertas che eredita la Ducati Aruba dal campione del mondo Nicolò Bulega. Tra i più attesi pure Can Oncu che sarà alla sua quinta stagione ma ha appena 20 anni.

Quindici anche i piloti nati negli anni novanta in pratica quasi tutti i big come Stefano Manzi (1999), Lorenzo Baldassarri e Federico Caricasulo (1996) ed altri. Sono appena due invece quelli degli anni ottanta: Raffaele De Rosa nato il 25 marzo 1987 e Simone Corsi il 24 aprile sempre del 1987.

Generazioni dunque a confronto nel prossimo Mondiale Supersport. Il campionato sarà un trampolino di lancio per ragazzi giovanissimi alle prime esperienze internazionali ed occasione di riscatto e rilancio per i tanti con un passato nel Motomondiale. Ci sono inoltre le presenze fisse, piloti che gareggiano in questa categoria ormai da tanti anni come il veterano De Rosa che sarà alla sua decima stagione in Supersport.

La nazione più rappresentata in assoluto è l’Italia con nove piloti. Per il resto gli altri arrivano praticamente da tutto il mondo: dalla Malesia, Giappone, Australia, Olanda, Svizzera, Polonia, Francia, Inghilterra, Turchia, Spagna, Thailandia, Germania, Repubblica Ceca e Finlandia.

