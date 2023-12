Il Team Forward debutta in MotoE, nuova sfida nel Mondiale 2024

La voce era già circolata, ora arriva l’ufficialità vera e propria. Il Team Forward si lancia nel Mondiale MotoE, raccogliendo quindi la sfida elettrica a partire dalla stagione 2024. Doppio impegno quindi per la squadra guidata da Giovanni Cuzari, che parallelamente manterrà la squadra Moto2. Ancora non si conoscono i nomi dei due piloti che verranno schierati in sella alle Ducati V21L di Forward, l’annuncio arriverà più avanti.

Mondiale elettrico, le date dei test e il calendario 2024

Forward in MotoE, il commento

“La partecipazione al campionato MotoE sottolinea il nostro impegno a favore dell’ambiente, riflettendo i valori di sostenibilità che sono sempre stati al centro della nostra filosofia”. Così Giovanni Cuzari, fondatore del Team Forward, ha commentato l’ufficialità di questo nuovo impegno. “La competizione in MotoE non è solo una sfida sportiva, ma un’opportunità per dimostrare che il motorsport può essere all’avanguardia nella guida verso una mobilità più pulita e sostenibile”. La scelta di abbracciare anche il campionato MotoE non solo sottolinea la dedizione al progresso tecnologico, come ci tengono a precisare dal Team Forward, ma anche la volontà di contribuire in modo significativo alla promozione di veicoli elettrici nel mondo delle competizioni.

L’entry list provvisoria

FELO Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

LCR E-Team: Eric Granado-Mattia Casadei

Dynavolt Intact GP: Hector Garzo-Lukas Tulovic

MT Helmets-MSi: Miquel Pons-Oscar Gutierrez

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Nicholas Spinelli

Openbank Aspar Team: Jordi Torres-Kevin Zannoni

SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi-Massimo Roccoli

Forward Team: ?-?