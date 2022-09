Michael Rinaldi “Questo è un nuovo inizio, posso giocarmi la vittoria”

Un secondo posto con il sapore del riscatto. Michael Rinaldi ha messo a tacere tante malelingue. Sia nel paddock che tra gli appassionati tanti lo considerano uno sopravvalutato, il pilota che non meritava la Ducati ufficiale. Lui in Francia ha risposto con il fatto, con una prestazione da campione.

“Sono veramente felice di questo secondo posto – commenta Michael Rinaldi- E’ stata una gara molto dura e combattuta. Mi sono divertito molto, ho lottato con Johnny Rea, Axel Bassani e Toprak Razgatlioglu. Ho spinto veramente tanto e forse anche un po’ troppo perché negli ultimi giri non avevo più gomma per attaccare Toprak. Lui aveva qualcosa in più ed ho pensato che il secondo posto andava comunque bene. Ho dato veramente il centoventi per cento e sono molto contento. Un podio a Magny Cours per me è molto importante perché qui non era mai salito sul podio, anche nelle altre categorie“.

Dopo un inizio di stagione un po’ difficile ora sei in piena crescita.

“Da Misano sappiamo che possiamo lottare sempre per il podio. Purtroppo in alcune gare ho fatto degli errori che non mi hanno permesso di raccogliere quello che possiamo. Questo podio ci da morale. Voglio ringraziare tutto il team e quanti ci hanno sostenuto. Ora mi godo questo podio poi lavoriamo per restare sempre davanti e lottare per vincere, secondo me è un obbiettivo reale”.

Qual è il tuo obbiettivo ora?

“Inizialmente puntavo ad essere nei primi tre in campionato, sono quarto ed il terzo ormai è troppo lontano. Il mio obbiettivo adesso è stare davanti in ogni gara e spero che questo risultato sia un punto d’inizio”.