MotoGP Maverick Vinales chiude il cerchio: Aragon è l’occasione vincente

Maverick Vinales e Aprilia, un binomio che sta facendo parlare di sé quest’anno. Basta guardare i suoi ultimi Gran Premi… All’orizzonte poi c’è un appuntamento significativo tanto quanto il round in Austria, ovvero il GP d’Aragon, 15° evento della stagione MotoGP 2022. Proprio lì il pilota #12 ha fatto il suo debutto in sella alla RS-GP, nei giorni 10-12 settembre, dopo l’improvviso divorzio da Yamaha al Red Bull Ring. Dopo i test a Misano chiusi col sorriso, ecco un’ulteriore motivazione per cercare di raggiungere quel qualcosa in più, nientemeno che il primo gradino del podio. Sarebbe un risultato ricco di significati, una sorta di ‘chiusura di un cerchio’.

Vinales, operazione vittoria

Nel ‘dietro le quinte’ del GP di San Marino l’ha ripetuto più volte. Un altro round da protagonista, l’unico in grado di dare filo da torcere alle lanciatissime Ducati, dominanti a Misano. “Volevo vincere” ha ribadito uno stanco ma sorridente Vinales al parco chiuso, parlando con gli uomini Aprilia. Intenzione chiara fin da subito, quando si è agganciato a Bagnaia mettendogli pressione per parecchi giri. L’attacco non è riuscito, anzi poi ha subito anche il ritorno di Bastianini, ma ha chiuso un’altra gara solidissima. Dopo lo zero al Sachsenring si è scatenato con tre podi in quattro gare. “Poteva esserci anche in Austria…” è il commento dello spagnolo, che a GP concluso ha subito sottolineato l’errore nella scelta delle gomme. Ecco spiegato così il mesto 13° posto ottenuto in quell’appuntamento mondiale, il secondo peggior risultato dell’anno (tolti i due zeri). Ma ora c’è una nuova occasione per puntare in alto.

Occasione d’oro ad Aragon

Come detto inizialmente, l’inizio vero e proprio della sua avventura con Aprilia. Il suo primo evento MotoGP in sella alla RS-GP, con un 18° posto al traguardo come risultato. Prima di allora aveva realizzato qualche giro in un test privato a Misano, al MotorLand ecco l’esordio prima del previsto coi colori della casa di Noale. Da allora è stato un continuo crescendo a livello di risultati e di feeling in sella, Misano è stato solo l’ultima conferma. “Mi sono divertito un sacco” è stato infatti il commento di Vinales. Aggiungendo che “Ormai siamo lì. Dobbiamo lavorare ancora, ma arriviamo.” L’ex iridato Moto3 appare davvero nella sua forma migliore, è sereno e questo si riflette nei risultati. Il prossimo GP è un’altra grande occasione per riprovare lo scherzetto tentato su Bagnaia a Silverstone. Il primo trionfo con Aprilia proprio dove ha debuttato con quei colori, su un tracciato dove ha vinto solo in Moto2 ed ottenuto altri due podi in 125cc e Moto3. Vinales è certamente determinato a provarci.

Foto: motogp.com