PATA Snack porta al MBE i 'suoi' piloti del Mondiale Superbike e Supersport. Presenti Van der Mark, Caricasulo, Gerloff, Locatelli, oltre a Sontacchi.

Una prima ‘presentazione’ di alcuni piloti dal Mondiale Superbike al Motor Bike Expo. L’occasione si è creata grazie allo sponsor PATA Snack, che supporta alcuni team legati a Yamaha in WSBK e Supersport. Tra conferme e nuovi arrivi, è stata la prima occasione per tutti i ragazzi per fare la loro prima comparsa del 2020.

Per quanto riguarda la categoria Superbike, ecco uno degli alfieri della squadra ufficiale Pata Yamaha WorldSBK Official Team, presente il confermato Michael van der Mark. Accanto a lui c’erano entrambi i ragazzi del satellite GRT Yamaha WorldSBK Junior Team, i rookie Federico Caricasulo (vice-campione WorldSSP 2019) e Garrett Gerloff.

Andrea Locatelli per la prima volta si mostra in pubblico con i colori Bardahl Evan Bros. SSP Yamaha. L’ex pilota Moto2 è pronto per l’esordio con la squadra con cui disputerà la sua prima stagione nel Mondiale Supersport. Per finire, ecco anche Maximilian Sontacchi, dal 2005 in sedia a rotelle per un incidente in moto e campione italiano disabili con YZF-R6.