Lorenzo Baldassarri che tris, avanti tutta verso il Mondiale Supersport

Lorenzo Baldassarri è stato di parola. Alla partenza per la Francia era carico, convinto di fare bene e di poter battere Dominique Aegerter (leggi qui). Dopo il round di Most il pilota svizzero fa decisamente meno paura. Nelle ultime tre gare ha quasi dilapidato il suo grande vantaggio ed ora Balda gli è arrivato con il fiato sul collo, è ad appena cinque punti da lui. In gara-1 a Magny Cours si è imposto davanti a Glenn Van Straalen e a Dominique Aegerter. La gara è stata fermata con bandiera rossa all’undicesimo giro per un incidente nelle retrovie, con Bahattin Sofuoglu rimasto a terra in un punto pericoloso (leggi qui).

“E’ stato molto importante fare una buona qualifica per partire davanti in gara – commenta Lorenzo Baldassarri – sono riuscito a gestire al meglio le gomme in vista della seconda parte della gara. E’ una pista che mi piace molto e mi sentivo bene. Mi dispiace che la gara sia stata interrotta prima con una bandiera rossa perché non è mai una cosa bella. Spero che i piloti coinvolti nella caduta stiano bene. Ringrazio di cuore il team Evan Bros che mi supporta benissimo. Andiamo avanti su questa strada e siamo carichi per gara-2″.

Mentre è stata fermata la gara Dominique Aegerter era in piena rimonta, non è certo un pilota da sottovalutare. Lorenzo Baldassarri sta dimostrando però una costanza di rendimento straordinaria. I numeri sono eloquenti: in tredici gare è salito dodici volte sul podio, conquistando rispettivamente quattro vittorie, sette secondi posti ed un terzo.

