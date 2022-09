Marc Marquez il ritorno: cosa ne pensano gli avversari MotoGP?

L’osservato speciale dei test ufficiali a Misano è stato senza dubbio Marc Marquez. Il suo ritorno in pista dopo tutti i guai fisici degli ultimi due anni è un ottimo segnale per il pilota stesso, per Honda, ma anche per la MotoGP. Non ci si è certo annoiati nelle ultime due stagioni, ma di sicuro i ragazzi della classe regina non vedono l’ora di sfidare il dominatore dell’ultimo decennio. Quartararo in particolare l’ha già ammesso più volte: i primi ‘contatti’ ci sono già stati, ma nel 2019, anno di debutto del pilota francese. Certamente in casa Ducati lo spirito non è da meno. Chissà come sarebbe… Il primo passo potrebbe essere il GP ad Aragon, se l’aspettano in molti, ma dipenderà dalle sensazioni del pilota di Cervera.

Questione di tempo

Per fare discorsi di battaglie nelle zone alte però bisogna attendere, Marc Marquez è ancora ben lontano dalla forma fisica ottimale. Qualche segnale positivo però s’è già visto a Misano sia nel martedì che nel mercoledì di test. Anzi, più di un pilota si è confessato impressionato dai tempi di un Marquez che, lo ricordiamo, non provava una MotoGP dal round del Mugello a maggio… “Sono piuttosto colpito. Ma c’è un motivo per cui è un sei volte campione MotoGP, nonché il riferimento degli ultimi 10 anni” ha sottolineato Fabio Quartararo alla fine dei due giorni di prove ufficiali. Pecco Bagnaia non si mostra sorpreso. “Ha fatto esattamente quello che mi aspettavo che facesse” ha dichiarato il pilota Ducati, aspettandosi di vederlo ad Aragon. “È già lì! Ora è solo questione di tempo, deve ritrovare solo la forma fisica” ha rimarcato il compagno di squadra Pol Espargaro.

Dove può arrivare Marc Marquez?

Tutti quindi se lo aspettano vicino in brevissimo tempo. Come detto inizialmente, è anche una sfida decisamente allettante: i migliori attualmente nella categoria pronti a lottare contro un sei volte iridato. Che nel 2021, con un braccio in condizioni precarie ed una moto non proprio perfetta, è riuscito a portare a Honda tre vittorie ed un altro podio. Fabio Quartararo non vede l’ora di ripetere il 2019, ora con ben maggiore esperienza ed un titolo in tasca. Per Pecco Bagnaia, in forte crescita negli ultimi GP dopo un inizio di 2022 sottotono, sarebbe certo un duello interessante. Il suo predecessore in Ducati, Andrea Dovizioso, ha dato filo da torcere a Marc Marquez per più stagioni… Non parliamo poi di quelli con cui il #93 non ha ancora avuto occasione di misurarsi. Scenari interessanti all’orizzonte, in attesa del ritorno.