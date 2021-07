LIVE Superbike Donington: diretta Gara-1 in tempo reale

LIVE Gara-1 Superbike a Donington Park. Segui in diretta il primo round sul circuito britannico con aggiornamenti, tempi e classifica in tempo reale.

Il pre gara

14:58 – Parte il giro di ricognizione. Scelta della gomma rain per tutti.

14:55 – Andrea Locatelli partirà dalla 11esima piazza in griglia, subito dietro Axel Bassani.

14:50 – Quarta pole consecutiva per Jonathan Rea, la prima a Donington Park. Il fuoriclasse della Kawasaki ha una grande occasione per allungare in classifica. Al momento è leader a quota 149 punti, alle sue spalle Razgatlioglu a 129 e Redding a 104.

14:45 – Regna incertezza sulla scelta delle gomme. Ha smesso di piovere, ma l’asfalto è ancora umido.

Il sabato mattina di Donington

Il Mondiale Superbike va in scena a Donington Park per il quarto round stagionale 2021. Jonathan Rea conquista la sua prima pole sul tracciato britannico e si accredita come grande favorito per Gara 1. “Mi sento abbastanza bene, ho una buona moto per queste condizioni. Sull’asciutto eravamo piuttosto consistenti e costanti. Stamattina le condizioni sono cambiate, abbiamo lavorato step by step, la moto è ottima. Di solito tendi ad avere poco grip al posteriore, ma complimenti a Pirelli perché la gomma tiene bene. E spero di potermi divertire e far divertire i fan che sono accorsi sul circuito“.

Dalla prima fila scatta anche il duo BMW formato da Michael van der Mark e Tom Sykes. Non poteva esserci miglior inizio per questo week-end di Superbike in casa BMW. “Sono molto contento, questa è la gara di casa per il team – ha detto l’olandese -. Stamattina ho fatto fatica a trovare il feeling con la moto sul bagnato, ma poi abbiamo provato delle modifiche e hanno funzionato. Abbiamo fatto le scelte giuste, tra l’altro sono entrato durante il turno a mettere la gomma rain più dura ed è stato giusto. Sono molto contento di essere in prima fila e non vedo l’ora di essere in gara nel pomeriggio“.

Per Tom Sykes sarà un appuntamento da non fallire. Sul tracciato di Donington è tra i più vincenti della storia. “Sono piuttosto soddisfatto, le condizioni sono difficili e anche la scelta della gomma è abbastanza critica. Ad inizio sessione abbiamo provato qualcosa e non avevo un gran feeling. C’era bisogno di mettere qualche giro nel paniere per segnare un tempo, poi mi sono fermato, abbiamo cambiato la gomma posteriore, per cambiare l’anteriore non c’era abbastanza tempo e abbiamo fatto una buona scelta. Molto bene le MBE in queste condizioni, stiamo lavorando nella direzione giusta e non siamo messi male per la gara“.

In seconda fila Alex Lowes, Garrett Gerloff e la Ducati di Scott Redding. 8° Michael Rinaldi, mentre delude le aspettative Toprak Razgatlioglu che occuperà la quinta fila in griglia di partenza.