Keope Motor Team sale nel Mondiale Superbike con MotoXRacing

Il Team Principal del Keope Motor Team, Paolo Egidio Orsini, seduto in prima fila alla presentazione di MotoXRacing. In diversi lo avevano notato durante la diretta social della squadra di Sandro Carusi ed avevano visto anche l’adesivo Keope sulla carena della moto Bradley Ray. Cosa bolle in pentola? Lo comunica in una nota Mauro Pedulli, amministratore unico del Gruppo Keope, una realtà multidisciplinare che si occupa di aiutare gli imprenditori a crescere.

“È con grande entusiasmo che vogliamo condividere un momento di svolta significativo e un salto di qualità decisivo per il nostro Gruppo. Con grande emozione, siamo lieti di annunciare che il Gruppo Keope, attraverso il proprio team di moto, il Keope Motor Team, si unirà al prestigioso Team Yamaha MotoXRacing, partecipante al Campionato Mondiale Superbike, nel 2024. Il Team Yamaha MotoXRacing sarà rappresentato dal talentuoso e promettente pilota inglese Bradley Ray per il secondo anno consecutivo.

Questa opportunità unica, resa possibile dalla solida reputazione e dall’esperienza del Team Yamaha MotoXRacing, insieme alla forte intesa con il proprietario Sandro Carusi, permetterà al Gruppo Keope di affacciarsi a un nuovo contesto competitivo, quello del Mondiale Superbike, che favorirà la creazione di nuove sinergie e conoscenze in termini relazionali e tecnici. Siamo profondamente fiduciosi in questa partnership, che vediamo come un passaggio cruciale non solo per amplificare la visibilità del nostro marchio, ma anche per l’eccezionale opportunità di instaurare connessioni più profonde con attori e sponsor internazionali”.

Keope sarà anche al CIV? Ancora non si sa

Il Keope Motor Team l’anno scorso ha vinto l’ultima gara del Campionato Italiano Superbike con Alessandro Delbianco che poi ha concluso la stagione al quarto posto in classifica finale con altri tre podi all’attivo. Nel 2022 il team aveva schierato Randy Krummenacher e Niccolò Canepa e complessivamente avevano conquistato nove podi. Il Keope Motor team era a tutti gli effetti una realtà di riferimento del CIV però ancora non si sa se sarà presente, ed eventualmente in quale forma, al prossimo tricolore. Sull’eventuale impegno in ambito nazionale nel team hanno le bocche cucite. Dalle voci pare che il Team Manager Stefano Morri si prenda in anno sabbatico mentre il loro ex pilota Alessandro Delbianco ha già firmato con Yamaha DMR. Gli appassionati si augurano di vederlo ancora: sarebbe un vero peccato per il CIV perdere un team così prestigioso.