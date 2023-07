Jonathan Rea, che duello con Petrucci: “Futuro? Devo fare una scelta chiara”

In Repubblica Ceca il miglior weekend di Jonathan Rea nel campionato mondiale Superbike 2023. Vittoria in Gara 1, secondo posto in Superpole Race e terzo in Gara 2: questo il bilancio dei suoi risultati. Certamente brucerà un po’ essere stato beffato da Danilo Petrucci nel finale nell’ultima manche, però le corse sono così e bisogna rendere merito al pilota italiano per la sua rimonta.

Superbike Most, Rea ha evitato guai con Petrucci

Rea è soddisfatto di come è andato il fine settimana a Most, per la prima volta nel 2023 ha ottenuto tre podi: “Un weekend positivo per me e il team. Nel box non ci siamo abbattuti quando eravamo molto distanti. Venerdì sentivo che non stavamo andando da nessuna parte, non ero a mio agio con la moto. Ma abbiamo fatto dei miglioramenti. Le gare sono andate abbastanza bene. In Gara 2 non ne avevo abbastanza per stare con Alvaro e Toprak. Nel finale ho perso aderenza, la moto si muoveva ed è diventata fisica da guidare“.

Negli ultimi giri di Gara 2 è entrato in difficoltà e ciò ha favorito la rimonta di Petrucci, che aveva un ritmo indiavolato e proprio al fotofinish gli ha strappato il secondo gradino del podio: “Pensavo di aver superato Danilo – spiega Jonny – ma ho sentito un contatto e se fossi stato ulteriormente aggressivo avrei potuto causare una caduta. Lui era all’esterno e ha corso un rischio maggiore, ma in caso di contatto avrei avuto le sue stesse possibilità di cadere. Ero contento del mio weekend e non avevo bisogno di fare qualcosa di stupido all’ultima curva“.

SBK, Jonny può lasciare la Kawasaki?

Interpellato sul suo futuro, il sei volte campione del mondo Superbike ha ammesso che durante la pausa farà delle riflessioni importanti: “Avrò il tempo per capire cosa succederà. Devo prendere una decisione chiara nella mia testa e nel mio cuore su ciò che è bene per me“.

Nonostante un contratto con Kawasaki fino al 2024, ci sono stati rumors su un forte interessamento della Yamaha. Sembra difficile immaginare un cambiamento di colori per Rea, che si ritroverebbe anche a pagare una penale per la rottura dell’accordo con la casa di Akashi. Comunque in questi giorni non ha detto chiaramente che continuerà a correre con la Ninja, vedremo se farà una scelta a sorpresa.

Foto: Kawasaki Racing