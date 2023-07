Superbike, Petrucci emoziona e batte Rea: “La vittoria è più vicina”

Danilo Petrucci lo aveva detto dopo il podio di Gara 1 che avrebbe puntato a ripetersi oggi. E ha fatto ancora meglio, infatti ha chiuso Gara 2 a Most al secondo posto. Proprio al fotofinish ha avuto la meglio su Jonathan Rea, uno sempre difficilissimo da battere. Prestazione straordinaria del pilota del Barni Spark Racing Team, che va in vacanza con il sorriso stampato in volto dopo quanto fatto in Repubblica Ceca.

Superbike Most, Petrucci felice del 2° posto

Petrucci non era mai arrivato secondo da quando corre nel WorldSBK e non aveva neppure mai conquistato due podi nello stesso weekend, infatti è a quota tre totali. Non può che essere soddisfatto al termine della giornata: “Oggi è stato complicato, perché il format Superbike è difficile da approcciare. Non puoi sbagliare nella Superpole e nella Superpole Race. Nella gara sprint ho fatto un errore nella prima curva, mi sono trovato in mezzo a Bassani e Razgatlioglu, avevo bisogno di rilasciare il freno. La posizione di partenza per Gara 2 non era buona. Gerloff è caduto davanti a me e ho perso posizioni e ho pensato che non fosse il mio giorno, però poi ho trovato un buon ritmo e ho spinto. Volevo essere il migliore pilota indipendente“.

Danilo ha proseguito così il racconto della sua fantastica performance nell’ultima manche: “Quando ho superato Gardner ho pensato che il podio non fosse molto lontano e avere Bassani dietro mi ha spinto. Quando Toprak è caduto e avevo Rinaldi terzo davanti a me, dovevo provarci. Ho passato Michael e ho spinto tanto per riprendere Jonny. Nell’ultimo giro abbiamo avuto una grande battaglia, ci siamo superati più volte. Abbiamo fatto l’ultima curva affiancati e aver preso la seconda posizione è davvero positivo. Devo migliorare in Superpole e Superpole Race, ma sono felice“.

Danilo felice del livello raggiunto

Il pilota del Barni Spark Racing Team è contento dei passi avanti fatti dal round a Misano Adriatico in poi: “A inizio stagione ero deluso. Guidavo bene, ma non sapevo cosa fare per essere più veloce. Ho iniziato a farmi delle domande, pensavo di aver perso la mia condizione dopo aver fatto un anno lontano da un Mondiale tra Dakar e MotoAmerica. Ho iniziato a guardare cosa mancasse e a lavorarci, da Misano ho fatto un grande step. C’è ancora da lavorare, perché sono ancora un po’ timoroso in Superpole Race. Non riesco ad essere abbastanza veloce nei primi giri, mentre da metà in poi sono veloce. La vittoria non è ancora possibile, quando gli altri sono al 100%, però sono riuscito a conquistare due podi in questo weekend e sono felice di essere in Superbike“.

Petrucci vuole rimanere ancora nel Mondiale Superbike: “Sono venuto qui per vincere. Vorrei trionfare almeno in una gara, l’ho fatto in ogni campionato in cui ho corso. Voglio riuscirci e penso che la vittoria si stia avvicinando. Voglio restare un altro anno, con una stagione di esperienza alle spalle posso lottare con gli altri piloti. Mi serve un altro anno per vincere. Nelle ultime gare mi sto divertendo“.

Foto: WorldSBK