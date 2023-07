Jacobsen vince a Brainerd, Gagne ipoteca il titolo MotoAmerica

Brainerd Lake crocevia del MotoAmerica Superbike 2023. Il sesto appuntamento stagionale disputatosi in Minnesota, salvo ulteriori colpi di scena, di fatto ha delineato quel che sarà l’epilogo della stagione 2023. Con un primo ed un secondo posto nelle due gare in programma, Jake Gagne avvicina la conquista del suo terzo titolo consecutivo, favorito contestualmente dalle battute d’arresto dei suoi più diretti inseguitori. Da una parte lo zero rimediato in Gara 2 da Josh Herrin, tradito da un problema tecnico riscontrato sulla sua Ducati Panigale V4 R, dall’altra il ben più pesante doppio-zero accusato da Cameron Beaubier, fuori gioco in seguito al brutto highside di Gara 1.

CONVULSA GARA 1

La trasferta del MotoAmerica al Brainerd International Raceway si prospettava come una ghiotta occasione per Cameron Beaubier di riaprire i giochi-campionato. Assecondato da una BMW M 1000 RR (da Laguna Seca con telaio arrivato direttamente dalla casa madre…) del Tytlers Cycle Racing finalmente equilibrata e ben bilanciata, il 5 volte Campione della Superbike d’oltreoceano aveva ribadito i suoi propositi ambiziosi con la conquista della pole position. Tutto sembrava volgere a favore di ‘Cam‘, ma una convulsa Gara 1 ha trasformato il proprio sogno in un incubo.

CAMERON BEAUBIER KO

Al primo start lo stesso Beaubier era finito fuori pista nel tentativo di rimediare ad una partenza non propriamente esaltante, venendo graziato da lì a poco dalla bandiera rossa esposta dal cedimento del propulsore della Yamaha R1 di Mathew Scholtz con conseguente perdita d’olio. Al restart si era riproposto il medesimo copione con Gagne autore dell’holeshot, Beaubier terzo, ma ben presto in grado di sbarazzarsi del proprio compagno di squadra PJ Jacobsen. Una volta raggiunta la R1 #1, suo malgrado l’ex pilota del Mondiale Moto2 è incappato in un rovinoso highside nel corso del terzo giro che non soltanto l’ha costretto alla resa in Gara 1, ma anche al forfait per la corsa di domenica.

SESTO CENTRO PER JAKE GAGNE NEL MOTOAMERICA 2023

Senza Beaubier, Jake Gagne (Attack Yamaha) ha dovuto controllare uno scatenato PJ Jacobsen (Tytlers Cycle Racing BMW), riuscendo a far sua la sesta vittoria stagionale in dodici gare. Josh Herrin (Warhorse HSBK Racing Ducati NYC) ha salvato il salvabile salendo sul terzo gradino del podio a precedere Josh Hayes, sostituto dell’infortunato Cameron Petersen in Attack Yamaha e, nella medesima giornata, vincitore di Gara 1 della classe Supersport.

PRIMA VITTORIA DI PJ JACOBSEN

Con la notizia di Beaubier fuori gioco, Gara 2 ha proposto il confronto tra Gagne e Jacobsen, con quest’ultimo in grado di avere la meglio, proponendosi quale leader al 10° giro sfruttando proprio una sbavatura del rivale. Dai trascorsi nel Mondiale Superbike, Supersport, BSB e persino una partecipazione alla 8 ore di Suzuka da pilota ufficiale Honda HRC, PJ Jacobsen si è affermato come il quarto differente vincitore del MotoAmerica Superbike 2023, il tutto nonostante un brivido nel finale. In vantaggio su Gagne, si è visto infatti raggiungere all’ultimo giro dopo esser stato ostacolato dal doppiato Zachary Schumacher, rischiando di perdere la vittoria proprio sul più bello.

GAGNE IPOTECA IL TERZO TITOLO

Con il secondo posto, Jake Gagne vanta adesso 68 punti di vantaggio su Josh Herrin, costretto alla resa in Gara 2 per un inconveniente registratosi all’ottavo giro. Scivola a -79 altresì Cameron Beaubier con PJ Jacobsen, in virtù della vittoria nella seconda manche, adesso a 100 punti tondi tondi dalla vetta.

PROSSIMO APPUNTAMENTO DEL MOTOAMERICA

Il MotoAmerica tornerà in azione dal 18 al 20 agosto prossimi al PittRace, meglio conosciuto come il Pittsburgh International Race Complex. Come sempre la diretta web streaming dell’evento verrà garantita dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.