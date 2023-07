Sabato Michele Pirro aveva illuminato la Racing Night di Misano con una prestazione impeccabile nella prima sfida della Superbike CIV. Ma nella seconda, disputata il pomeriggio successivo, al tester MotoGP della Ducati ha girato tutto decisamente storto. La seconda scivolata nelle ultime tre gare gli costa la vetta del campionato, tornata nelle mani di Lorenzo Zanetti. Le due tappe conclusive al Mugello (2-3 settembre) e Imola (7-8 ottobre) non saranno una passeggiata, il decimo titolo tricolore è un progetto da ricostruire.

La dinamica della scivolata

Il piano gara del pilota più atteso si è complicato già alla prima curva, con un’uscita nella via di fuga che lo ha costretto a rientrare a metà plotone e a lanciarsi alla rincorsa dei fuggitivi. Il gran momento di Luca Bernardi, 21enne in pieno rilancio con l’Aprilia M2, ha alzato decisamente il ritmo del CIV Superbike. Pirro ha capito che per battere lo scatenato prospetto di San Marino bisogna impegnarsi allo spasimo e prendere i relativi rischi, il team Barni non ha più il margine degli scorsi anni. L’episodio (nel video qui sopra) che ha deciso la corsa si è verificato quando Michele è arrivano sulla coda di Lorenzo Zanetti, l’avversario al momento più pericoloso nella lotta al titolo. Pirro è entrato all’interno della Rio, ma il bresciano si è ripreso la posizione con una traiettoria più interna. In uscita la Ducati ha perso aderenza, forse fra i due c’è stato un leggerissimo contatto, ma dalle immagini Zanetti non sembra avere alcuna responsabilità.

Salvato il salvabile

Rialzatosi incolume, Pirro ha ripreso la gara terminando in decima posizione, salvando sei preziosissimi punti. A quattro gare dal termine (100 punti in palio) Zanetti è tornato al comando del campionato, con 149 punti, 9 in più di Pirro. Ma il successo in gara 2 riporta sotto anche Luca Bernardi e l’Aprilia, staccato di 28 punti dalla vetta, solo 19 dalla Ducati. Visto l’andazzo, nella Superbike nazionale può succedere di tutto.

