Forés a bocca asciutta nel MotoAmerica Supersport a Brainerd

Con una striscia d’imbattibilità di 8 vittorie nelle 8 gare disputate nel MotoAmerica Supersport da Road Atlanta a Laguna Seca, non vedere Xavi Forés sul gradino più alto del podio fa certamente notizia. Al Brainerd International Raceway il motociclista spagnolo, portacolori Warhorse HSBK Racing Ducati NYC, ha vissuto (Daytona 200 esclusa) il primo, effettivo, weekend problematico della stagione. Nulla di così grave, considerando il colossale vantaggio in classifica, ritrovandosi in Minnesota costretto a cedere la vittoria nelle due gare rispettivamente all’eterno Josh Hayes ed a Tyler Scott.

FORES RESTA LEADER DEL MOTOAMERICA SUPERSPORT

Sin dalle prove Xavi Forés ha incontrato più difficoltà del previsto, cercando di limitare i danni in sella alla sua Ducati Panigale V2. Nonostante un fine settimana avaro di soddisfazione con un settimo ed un quarto posto nelle due gare, il valenciano conserva un vantaggio rassicurante in campionato con ancora tre round da disputarsi.

HAYES NELLA STORIA DEL MOTOAMERICA

Con Forés giù dal podio, nelle due gare si sono alternati due differenti vincitori. Sabato è stato il turno del sempreverde Josh Hayes, a 48 anni compiuti giunto alla sua 87esima vittoria in carriera, affermandosi come il pilota più vincente di tutti i tempi del circus AMA/MotoAmerica. Con la Yamaha R6 del Squid Hunter Racing della sua compagna Melissa Paris, il “Mississippi Madman” ha regolato i giovani Rocco Landers e Tyler Scott, con quest’ordine a completare il podio.

GIOIA PER SCOTT E SUZUKI IN GARA 2

In Gara 2 è stato altresì il giovanissimo Tyler ‘Ty‘ Scott a festeggiare la prima vittoria. Con la GSX-R 750 del team Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki ha avuto ragione dello stesso Hayes e di Landers, con quest’ordine a completare un podio inedito. Fuori dai radar Stefano Mesa, due volte quinto e presentatosi in Minnesota come più diretto (si fa per dire: a 100 punti tondi tondi…) inseguitore di Xavi Forés in campionato, senza tuttavia sfruttare l’occasione.

PROSSIMO APPUNTAMENTO AL PITTRACE

Il MotoAmerica Supersport tornerà in azione per il settimo round dal 18 al 20 agosto prossimi al Pittsburgh International Race Complex. La diretta web streaming dell’evento sarà garantita dal servizio (in abbonamento) MotoAmerica Live+.