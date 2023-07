Simone Corsi in forma Mondiale “Ma ora penso a vincere il CIV”

Simone Corsi sta vivendo una seconda giovinezza. Dopo una lunghissima carriera nel Motomondiale si è rimesso in gioco nel Campionato Italiano Supersport NG con AltoGo, una squadra d’altri tempi in cui la passione è il filo conduttore di tutto. A Misano ha vinto entrambe le gare mettendo una seria ipoteca sul titolo tricolore. Tra l’altro sabato sera è salito sul secondo gradino del podio Massimo Roccoli, altro pilota intramontabile. Domenica invece Simone Corsi ha vinto davanti ad Andrea Mantovani, pilota rivelazione del round misanese.

“È stato un week-end pazzesco – racconta Simone Corsi a Corsedimoto – Pole position e doppia vittoria. Sono molto contento per me e per il team. La moto era perfetta. Ci aspettavamo tutto questo un po’ prima, è arrivato solo qui a Misano ma va bene. Ringrazio il team, gli sponsor e faccio i complimenti agli organizzatori per la Racing Night. È stata una bella esperienza, c’era tantissimo pubblico e meglio di così non poteva veramente andare”.

Ora hai 38 punti di vantaggio su Emanuele Pusceddu e 39 su Massimo Roccoli. La classifica ti sorride.

“Sì, queste due vittorie sono molto importanti per il campionato. Abbiamo allungato sugli inseguitori. Mancano ancora due round quindi sarà importante conquistare punti pesanti anche nel prossimo al Mugello. Intanto ci sono alcune settimane di pausa”.

Quando ti vedremo nel Mondiale Supersport?

“Onestamente non lo so. Ora è importante finire al meglio il Campionato Italiano visto che si sta mettendo abbastanza bene. Forse faremo una wildcard in Spagna prima della fine dell’anno. Per quanto riguarda il prossimo anno è ancora un po’ presto per pensarci”.

