Uno dei piloti più attesi del recente test Superbike era certamente Andrea Iannone, che ha debuttato sulla Ducati del team Go Eleven. Sul giro secco si è dimostrato forte, ma deve lavorare sul ritmo gara perché quattro anni lontano dalle corse si sentono. A Jerez è ripartito e da lì vuole costruire per tornare ad essere un pilota competitivo. C’è chi pensa che il suo ritorno in pista sia solo marketing o comunque qualcosa di immeritato, lui vuole smentire i critici.

Superbike, Lowes “teme” Iannone

Difficile dire che tipo di stagione 2024 potrà fare Iannone, anche se è normale che su un nome come il suo ci siano determinate aspettative. Alex Lowes, che lo ha incrociato in pista a Jerez, è convinto che possa fare bene in SBK: “L’ho guardato e gli ho fatto il pollice in su. La sua vita è certamente più piacevole adesso che può correre nuovamente. Stiamo parlando di un pilota che ha vinto in MotoGP e che ha fatto sembrare facile correre in Moto2. Non c’è altro da dire su di lui. Dispone di una moto ottima e lui è un pilota fantastico“.

Anche nel team Go Eleven credono che il 34enne abruzzese sarà forte e porterà risultati di buon livello. Lowes, confermato dalla squadra ufficiale Kawasaki, immagina lo stesso: “Una volta tolta la ruggine, sarà un altro pilota Ducati che lotterà per la vittoria Sono felice di vederlo nel Mondiale Superbike. Sarà un’altra spina nel fianco da battere l’anno prossimo“.

Anche altri colleghi hanno espresso idee simili a quelle del rider britannico. Iannone potrebbe essere particolarmente competitivo con la sua Ducati Panigale V4 R. Gli serviranno un po’ di test e forse anche qualche round del campionato per prendere le giuste misure, poi vedremo se sarà in grado di essere un protagonista del campionato SBK.

Foto: WorldSBK