Dovizioso, no alla Superbike: “Non è mai stata un’opzione”

Andrea Dovizioso non ha concluso la sua carriera in MotoGP come sperava, però ormai ha voltato pagina. Si sta dedicando alla sua grande passione per il motocross e recentemente ha annunciato un importante progetto. Infatti, una sua società gestirà per i prossimi vent’anni il crossodromo di Faenza.

Ha archiviato la sua lunga esperienza nel Motomondiale, caratterizzata da momenti positivi e anche da alcuni complicati. Sicuramente tra i periodi complicati rientra l’esperienza vissuta con il team RNF (ex Petronas SRT) e con una Yamaha M1 che è molto diversa da quella che guidò nel 2012 con ottimi risultati. La situazione è stata così frustrante da spingerlo al ritiro anticipato, lasciando la MotoGP già a Misano e non concludendo il campionato.

Dovizioso, delusione Yamaha e incognita Aprilia

Dovizioso sperava che le cose con la Yamaha andassero meglio, però ben presto ha compreso che sarebbe stato più difficile di quanto si aspettasse: “Fin dall’inizio – ha detto a Motorsport-Magazin – non ho avuto il feeling che speravo. Però pensavo che con la mia esperienza e il giusto lavoro avremmo trovato una soluzione. Ho subito capito che alla moto mancasse grip, senza tale problema penso che sarei stato molto competitivo“.

Il forlivese ha preferito tentare l’avventura sulla M1 invece di sposare il progetto Aprilia. Aver provato la RS-GP in alcuni test non gli è bastato per accettare l’offerta e oggi non sa dire come sarebbe andata firmando col team di Noale: “Non lo scopriremo mai. Aprilia ha fatto un lavoro e sono contento per loro. Rivola ha costruito una grande squadra“.

Dovi non attratto dalla sfida Superbike

Ci sono stati piloti che dopo aver chiuso con la MotoGP hanno provato l’avventura nel Mondiale Superbike e qualcuno ha anche vinto il titolo, basti pensare a Max Biaggi e ad Alvaro Bautista. Ma Dovizioso non è mai stato attratto da questo passaggio: “Non è mai stata un’opzione. Il livello del campionato è ottimo, però per me il cambiamento sarebbe troppo grande. Ho corso tutta la vita con prototipi, sono troppo lontano dalle superbike“.

Il 36enne romagnolo apprezza la SBK, però non se l’è sentita di provare una nuova sfida. Il fatto di essere abituato a un determinato tipo di moto lo ritiene un problema nell’adattamento a una categoria con mezzi completamente diversi.

Foto: Instagram