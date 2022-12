MotoGP, Pecco Bagnaia: Ducati spinge per il numero 1

MotoGP News

Pecco Bagnaia è volato a Dubai insieme alla fidanzata Domizia per la sua attesa e meritata vacanza. Dopo una grandiosa stagione MotoGP conclusa con la conquista del titolo mondiale e una lunga scia di eventi e premiazioni, il campione della Ducati è finalmente libero di godersi un po’ di relax. Al rientro sarà già tempo di ritornare ad allenarsi e dal 22 al 25 gennaio ci sarà la presentazione del team a Madonna d Campiglio. Soltanto allora scioglierà ufficialmente ogni riserva sul numero che applicherà sulla carena della Desmosedici GP23.

Stagione MotoGP da numero 1

Alla vigilia di Natale Pecco Bagnaia ha dato la notizia del matrimonio, ma resta un altro nodo da sciogliere. Correrà con il numero 1 o il 63 nel prossimo Mondiale MotoGP? E’ una decisione che spetta al pilota, ma tutti spingono per il numero del campione. Giacomo Agostini nei giorni scorsi ha invitato il piemontese ad approfittare di questa occasione, anche per l’azienda sarebbe un motivo di vanto e prestigio. “È stato un anno fantastico per Ducati, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per l’azienda con dati di vendita record“, ha spiegato il d.s. Paolo Ciabatti a Speedweek.com. Ma il 2022 è quasi alle porte e si pensa già al nuovo anno che si preannuncia entusiasmante.

I precedenti di Stoner, Lorenzo e Hayden

La Ducati GP23 promette di arrivare ben affilata ai nastri di partenza, con alcune modifiche che andranno a consolidare una base di partenza già molto competitiva. Il numero 1 sarebbe “un chiaro segnale”, secondo il 65enne manager di Borgo Panigale. “Dal punto di vista dell’azienda, sarebbe fantastico se i nostri piloti scegliessero il numero 1. D’altra parte, capiamo anche che c’è un po’ di superstizione e che i piloti costruiscano la loro immagine e il loro merchandising attorno al loro numero“. In effetti l’ultimo campione ad adottare il numero 1 è stato Casey Stoner nel 2012, dopo aver regalato il primo titolo mondiale alla Ducati. Prima di lui solo Jorge Lorenzo nel 2011 e Nicky Hayden nel 2007 hanno optato per il primo numero.

Ducati spinge per l’1

D’altronde il numero 63 non ha sempre contrassegnato il percorso di Pecco Bagnaia, passato dal 21 al 42 fino al 63 attuale. “Ha vinto il titolo Moto2 con il 42 e il titolo MotoGP con il 63. Infatti il suo originario 21 non era disponibile in Moto2 ed ha quindi raddoppiato in 42. All’arrivo in classe regina però questo numero era già in possesso di Aleix Rins, quindi ha aggiunto un altro 21 (42+21) per passare al 63. “Forse questo potrebbe aiutarlo un po’ nella sua decisione“, ha aggiunto Paolo Ciabatti. “Però lasciamo questa decisione nelle mani del pilota. Perché è importante che possa guidare con il numero di partenza che lo rappresenta meglio“, ha sottolineato Ciabatti. In occasione della ‘100 Km dei Campioni’ al Ranch di Tavullia ha già indossato il numero 1 sulla sua moto da flat track e potrebbe essere un indizio per la sua scelta nel 2023. Per la gioia (anche) della Ducati.

Foto: MotoGP.com