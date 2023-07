Danilo Petrucci da favola “Sapevo che era difficile, ma io credo”

Il sogno è diventato realtà ed è solo l’inizio. Danilo Petrucci sta scrivendo un nuovo capitolo della sua splendida carriera. Dopo aver sfiorato il podio il sabato lo ha conquistato in gara-2 la domenica con un soprasso su Jonatahan Rea che ha rasentato la perfezione. Danilo Petrucci anche anche a Donington ha regalato emozioni uniche, mostrando tutta la sua tenacia. E dire che era reduce dall’infortunio di Misano. Si era ripreso ed era convinto di poter fare bene, come ci aveva detto in un’intervista prima della partenza (leggi qui) e così ha fatto. Dopo la gara la sua gioia era incontenibile così come quella del team che aveva già all’attivo due podi con Montella in Supersport. Il Team Barni non centrava un podio nel Mondiale Superbike dall’Argentina 2018.

“Sono molto felice per me stesso e per la squadra – commenta Danilo Petrucci – Abbiamo conquistato un bellissimo risultato, la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Non ci siamo mai persi d’animo anche quando eravamo in difficoltà e non sapevamo cosa fare per migliorare. Penso che dobbiamo ancora migliorare un pochino soprattutto nei primi giri in cui fatichiamo un po’ e io mi devo adattare al meglio ma la squadra mi sta aiutando anche in questo”.

I progressi sono evidenti.

“Da Misano abbiamo fatto un bel passo avanti. A Donington abbiamo sofferto un po’ nella Super Pole Race perchè facciamo un po’ fatica con le gomme nuove mentre gli altri riescono a spingere fortissimo. Nelle gare lunghe mi trovo meglio perché abbiamo più giri a disposizione. Nella prima parte di gara ero un po’ lontano, non riuscivo a stare con i primi ma poi nella seconda sono riuscito ad avere un grandissimo passo ed un ottimo feeling con la moto. Ero più rapido nei punti veloci ma non riuscivo a passare in quelli lenti. Quando ho visto Jonathan davanti mi sono detto che sarebbe stato difficile passarlo ma poi ho visto una possibilità ed ho pensato che non avrei potuto aspettare ancora, ci ho creduto e l’ho passato”.

L’Inghilterra regala sempre delle splendide emozioni a Danilo Petrucci.

“Ho fatto il mio primo podio in MotoGP a Silverstone, il mio primo in Superbike a Donington. Mi piacciono tanto le piste vecchio stile. Sono super contento! Questo podio è per il team e per tutte le persone che mi aiutano”.