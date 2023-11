Bautista torna in MotoGP: Bayliss gli augura la sua stessa favola

È in arrivo il Gran Premio della Malesia e tra i protagonisti della MotoGP ci sarà anche Alvaro Bautista. Da poco incoronato campione del mondo Superbike per la seconda volta consecutiva, è pronto a tornare nella categoria che ha lasciato a fine 2018. Sarà interessante vederlo in azione contro Pecco Bagnaia e gli altri.

Superbike, Bautista wild card a Sepang: cosa riuscirà a fare?

Bautista sarà wild card Ducati a Sepang e avrà alle spalle anche due test fatti in sella alla Desmosedici GP23. Oggi è davvero difficile fare pronostici su ciò che riuscirà a fare nel weekend. Bisogna almeno aspettare le prove del venerdì per farsi un’idea. Ha già detto più volte di volersi divertire e di non voler fare casino, considerando che c’è anche una lotta per il titolo in corso.

Chi aveva da poco vinto il campionato Superbike e si è ritrovato a correre una gara decisiva per l’assegnazione del titolo MotoGP è Troy Bayliss. Come ricorderanno gli appassionati, nel 2006 a Valencia sostituì Sete Gibernau nel team ufficiale Ducati e vinse la corsa nella giornata che incorò Nicky Hayden campione del mondo ai danni di Valentino Rossi. Per Alvaro sarà difficile replicare quell’impresa, ma proverà comunque a ben figurare su una pista che gli piace molto.

Bayliss su Alvaro e impresa 2006

Il leggendario ex pilota è curioso di vedere Bautista all’opera e spera che possa vivere anche lui bella esperienza: “Sono davvero contento per Alvaro – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – e di questa situazione che si presenterà per lui. Dopo l’infortunio di Sete mi chiesero di guidare la moto per l’ultima gara delle 990 a Valencia. Portai con me Paolo Ciabatti ed Ernest Maranello, alcuni ragazzi del team WorldSBK e il weekend si trasformò in una specie di favola. Qualcosa che non dimenticherò mai, è stato speciale. Con Bautista non si sa mai. È in forma sulla Ducati WorldSBK, ha corso a Sepang in passato e ha fatto di test sulla MotoGP a Misano. Potrebbe rivelarsi un fine settimana fantastico anche per lui“.

Bayliss augura al pilota spagnolo di poter ottenere dei grandi risultati, cosa non semplice in una MotoGP in cui c’è maggiore equilibrio che in passato e con distacchi spesso molto ridotti. Comunque Troy è fiducioso per la wild card di Bautista: “Non avrà alcuna pressione. Sappiamo che è veloce e che tutto può succedere. Andrà a divertirsi, ne sono sicuro. Avrà molto da imparare, ma con i test a Misano si è fatto un’idea della moto. Ora affronterà questi ragazzi faccia a faccia e avrà la sensazione di voler dimostrare qualcosa a sé stesso e forse al paddock WorldSBK, chi lo sa? È così che mi sono sentito quando è successo a me. Gli auguro il meglio e spero che si diverta“.

Foto: MotoGP