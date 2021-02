Ana Carrasco riceve l'OK dai medici, a breve ritroverà la sua Kawasaki Ninja 400. C'è una stagione Supersport 300 da preparare, la pilota è carica.

È tornata in pista ed è più determinata che mai per la stagione 2021. Ana Carrasco continua a fare grandi progressi nel processo di recupero dall’importante infortunio accusato cinque mesi fa. La campionessa del mondo Supersport 300 2018, non ancora al 100%, si dichiara ora ‘bike ready’, pronta per la moto. A breve infatti tornerà in sella alla sua Ninja 400 del team Provec Kawasaki, con cui affronterà la nuova annata mondiale, pronta a battagliare contro una agguerrita griglia di partenza.

Non nasconde certo la gioia la pilota spagnola. “Cinque mesi che mi sono sembrati cinque anni!” ha dichiarato Ana Carrasco. “Amo le corse, sono felice di ritornare con la mia squadra. Sono super motivata: ho ascoltato i dottori ed ora mi hanno dato l’OK per correre. Sono quindi ‘bike ready’, non vedo l’ora di tornare in sella alla mia Ninja 400 per i test invernali. Ho il supporto di una grande squadra e ho ricevuto tanti bei messaggi dai fan durante il periodo di recupero. Sono positiva, spero di tornare presto completamente in forma.”