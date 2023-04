Dominique Aegerter “Un canguro mi aveva rubato la medaglia”

Il pilota, l’uomo. Dominique Aegerter è uno tra i protagonisti più attesi del Mondiale Superbike. Vive assieme ai suoi genitori ed a suo fratello nella casa di Rohrbach, nell’alta Langenthal, nel cantone di Berna (la sua storia). A pochi giorni dal terzo round stagionale ad Assen, si è raccontato a cuore aperto alla testata svizzera “20min.ch”. Sono emerse tante curiosità inedite e simpatiche: dal canguro che gli aveva rubato la medaglia alla sua vita privata.

Un giorno in Australia aveva scattato una foto con la medaglia “L’avevo messa ad un canguro ma lui poi è è saltato via. Per fortuna siamo riusciti a recuperarla” .

Il cronista svizzero chiede poi a Dominique Aegerter se ha mai avuto avuto paura di morire. “No, non penso mai che potrei non esserci più dopo una gara. I circuiti sono sicuri ed ho più paura quando guido per strada”.

Racconta poi degli episodi del suo passato, del minicross e di quando alla prima gara a cinque anni si stava fermando un giro prima ma gli addetti del circuito gli hanno detto di continuare. Nel corso dell’intervista ha poi raccontato le sue stagioni difficili nel Mondiale Moto2 “A quei tempi ho dovuto investire del denaro per poter correre ma non è divertente dover pagare per lavorare, non lo farei più. Ora ho un buon contratto con Yamaha”.

Dopo alcune settimane a casa in Svizzera, ora si torna a viaggiare “La mia vita privata non ne risente perché ho tanti amici in tutti i paesi, in ogni caso non ho ancora trovato il vero amore”.

Foto “20min.ch”