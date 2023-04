Yari Montella wild-card nel primo round del CIV Supersport a Misano

Wild-card importante al primo round del Campionato Italiano Supersport, a fine mese a Misano. Yari Montella scenderà in pista con la Panigale V2 del team Barni. Starting list dunque di altissimo livello nella prima gara del Tricolore con Simone Corsi, Yari Montella e tutti i protagonisti del CIV come Davide Stirpe, Massimo Roccoli, Roberto Mercandelli, Luca Ottaviani, Matteo Patacca, Marco Bussolotti… Probabile anche la presenza di Matteo Ferrari che già da tempo aveva ipotizzato la sua partecipazione alle gare del CIV SSP non concomitanti con la MotoE.

Per Yari Montella sarà un importante test per essere al top nel Mondiale Supersport.

“Sono felice di tornare al CIV. L’ultima volta che ho corso in quel campionato era il 2015 in Moto 3 – commenta Yari Montella – per me è stato un campionato altamente formativo. Abbiamo programmato questa wild card perché abbiamo praticamente perso i primi due round del Mondiale. Sarà molto utile per me e per la squadra. Dobbiamo ancora affinare certi meccanismi e farlo durante un weekend di gara è sicuramente positivo. Ritengo di avere ancora molto margine con la Ducati, posso ancora adattare il mio stile per sfruttare totalmente il potenziale della Panigale V2. Al CIV cercherò di spingere al massimo, non andrò per fare presenza ma sarà comunque una gara test. La Supersport è una delle categorie più combattute del CIV e l’agonismo non mancherà, come del resto succede nel Mondiale. Per questo sono molto felice di questa occasione e ringrazio tutta la squadra per la disponibilità: tre gare di fila non sono uno scherzo”.