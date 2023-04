MotoGP, Jack Miller: “Mi alleno e seguo una dieta per un solo motivo”

Jack Miller vuole dimostrare di che pasta è fatto. In sella alla Ducati ha già dimostrato di avere tutte le caratteristiche per puntare alla vittoria, con il passaggio in KTM il compito diventa più difficile e per questo sarebbe più straordinario. L’australiano vuole mettere a tacere le voci critiche sul suo conto che si ripercorrono dal suo esordio in MotoGP. Nei primi due GP della stagione 2023 ha centrato quattro top-10 su quattro.

Vittoria in MotoGP con il terzo marchio

Dopo gli stint con la Honda e con la Ducati, con cui Jack Miller ha vinto almeno una gara, l’obiettivo è vincere in classe regina con il terzo marchio diverso. Un’impresa che non è riuscita neppure a grandi stelle del recente passato, come Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. “Sono abbastanza fortunato da essere in una posizione in cui ho vinto su una Honda e su una Ducati e ora ho la possibilità di vincere su una KTM“, ha detto il neo pilota KTM al sito ufficiale MotoGP.com. “Questa sfida per me è un’altra grande motivazione“. Un’occasione unica che solo Maverick Vinales in questo momento può raggiungere, avendo vinto già con Suzuki e Yamaha. “È l’unico altro ragazzo sulla griglia che può farlo al momento. È una specie di gara tra lui e me su chi riuscirà, ma sono soltanto Jack Miller che cerca di fare il miglior lavoro che posso fare“.

L’esordio con KTM

Il passaggio alla KTM ha “acceso un fuoco in me“, a Portimao e Termas ha già dimostrato di poter dire la sua anche in sella alla RC16. Nella Sprint Race in Portogallo ha lottato fino all’ultimo per il podio, in Argentina è stato il compagno di squadra Brad Binder a vincere la Sprint Race, nonostante fosse partito 15°. “Siamo solo all’inizio della nostra partnership e finora sta andando bene. Non è stato un inizio facile perché devi capire cosa vuole la moto, di cosa ha bisogno la moto e di cosa tu hai bisogno“, ha proseguito Jack Miller. Nei test invernali si è ritrovato un prototipo molto diverso da quello provato a Valencia nel novembre dell’anno scorso, con un motore completamente nuovo e un telaio rivisitato.

Dopo il suo addio alla Ducati, molti credevano che entrare in KTM fosse un passo indietro per Miller. Invece sarà un ulteriore stimolo per mettere a tacere i dubbiosi. “L’obiettivo finale di questa stagione è vincere! Non siamo venuti qui per finire terzi. Ecco perché mi alleno ogni mattina e seguo una dieta. Non lo faccio per divertimento… Mi piace la gente che dice sciocchezze… Come se tra due anni andrò nel WorldSBK o mi ritirerò. Questo mi dà fuoco allo stomaco perché voglio dimostrare a queste persone che si sbagliano“.

Foto: MotoGP.com