Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup cancellata per coronavirus

Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup, stagione inaugurale cancellata per le restrizioni di viaggio ed i protocolli di sicurezza dovuti al coronavirus.

La prima stagione Yamaha R3 bLU cRU FIM European Cup è stata ufficialmente annullata. Le tante incertezze dovute all’emergenza coronavirus in giro per il mondo hanno portato a posticipare tutti i programmi al 2021. Parliamo di inevitabili restrizioni di viaggio e dei protocolli di sicurezza introdotti dai vari governi, che chiaramente hanno un impatto non indifferente nello svolgimento di un campionato.

I 36 piloti iscritti a questa edizione (i più giovani di 12 anni di età) dovranno quindi aspettare un’altra stagione prima di misurarsi ad alti livelli. Si tratta di un’occasione importante per questi ragazzi, visto che tutti i round si svolgono parallelamente agli appuntamenti WorldSBK. Ulteriori informazioni per quanto riguarda il 2021 verranno pubblicate in seguito, comprese le nuove date d’iscrizione.

“A causa delle restrizioni molti piloti non sono in grado di viaggiare” ha commentato Andrea Dosoli, Road Racing Manager di Yamaha Motor Europe. “In aggiunta, i nuovi protocolli di sicurezza chiaramente influenzano negativamente sulla presenza di un così gran numero di piloti, così come dello staff necessario. Per questo abbiamo deciso di cancellare il campionato quest’anno e di prepararsi per il 2021.”

Dispiacere anche nelle parole di Gregorio Lavilla, DWO Executive Director Sporting and Organization. “Parliamo di una nuova iniziativa, molto interessante, che fornisce una grande opportunità a livello mondiale a questi giovani talenti. Stiamo già lavorando per inserire questo spettacolo nel programma nel Mondiale Superbike. Avremo grandi gare ed i piloti potranno misurarsi su tracciati iconici a livello internazionale.”