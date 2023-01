Women’s European Cup, Max De Simone “Si stanno avvicinando le Case”

Il motociclismo femminile è in forte crescita. La Women’s European Cup in questi anni ha riscosso un grandissimo successo e nel 2023 si svolgerà anche il Campionato Italiano Velocità Femminile, organizzato dalla FMI in collaborazione con EMG Eventi. Nel prossimo biennio nascerà la FIM Women’s World Cup come abbiamo anticipato.

Il responsabile di tutto il motociclismo femminile è Max De Simone, di EMG Eventi. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con lui.

Max, la Women’s European Cup ha riscosso un grande successo. Quali sono le novità per il 2023?

“Negli ultimi tre anni alla Women’s European Cup abbiamo avuto ragazze di tutto il mondo. Nel 2023 ci sarà la nuova denominazione Women’s European Championship. Diventa un campionato ufficiale a tutti gli effetti quindi a livello regolamentare avremo delle limitazioni come succede in tutti i campionati. A livello di calendario avremo una tappa in più all’estero perché andremo a Most, Brno e Valencia mentre in Italia correremo a Misano, Mugello ed Imola quindi diventa un campionato veramente europeo”.

In futuro diventerà mondiale?

“Con il lavoro che stiamo facendo, grazie alla FMI e alle varie commissioni unite in questo nuovo progetto, sì. Potremmo arrivare ad un campionato mondiale”.

Intanto è nato il Campionato Italiano Velocità Femminile con moto 300.

“Vorremmo cercare di potare la velocità femminile in Italia a livelli altissimi. Dal 2023 faremo anche il Campionato Italiano Velocità Femminile. Già abbiamo delle ragazze molto forti come la Ponziani che ha fatto diverse volte terza assoluta ed altre ragazze che stanno arrivando quindi speriamo nel giro di qualche anno di avere una campionessa europea”.

Sta riscuotendo interesse anche tra le Case Motociclistiche?

“Al momento non abbiamo case ufficiali ma si stanno arrivando. Ci sono tanti team ufficiali che si stanno impegnando e secondo noi è veramente il futuro, con ragazze che vanno veramente forte“.

Le campionesse ambiscono a gareggiare tra gli uomini?

“Le ragazze una volta che hanno vinto dei titoli a livello italiano o europeo sicuramente proveranno a confrontarsi con gli uomini. Noi vogliamo portarle ad un livello talmente alto da poter competere con gli uomini senza problemi ma credo però che un format totalmente femminile sia fondamentale per loro altrimenti non riuscirebbero a poter competere in questo modo”.